Часто я слышу вопрос: а как сегодня живут пенсионеры в Мариуполе? Жизнь этих людей при правлении Порошенко и Зеленского при всем желании нельзя было назвать легкой — цены на коммунальные услуги (которые в отопительный период были заметно больше пенсий), часто неподъёмные цены на лекарства и продукты питания. А сейчас-то как? Неужели действительно все стало в один день лучше? Телевизионные новостные каналы частенько обходят эту тему стороной, ну а я предлагаю рассмотреть этот вопрос пристально и честно.

Медицинская помощь.

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушенный Мариуполь

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

В Мариуполь и соседние поселки с Вооруженными силами России и Новороссии приехало большое количество врачей. Эти специалисты оказывают бесплатную медицинскую помощь (и не только пенсионерам — я тоже ее получил, причем получил консультацию сразу от трех российских врачей), да еще и лекарства нужные выдают. Скажу честно, подобные бесплатные услуги вызывают недовольство немалого количества местных врачей, которые привыкли «получать в карман» за каждый прием нового пациента. Как еще один пример приведу бабушку моего друга, которую бесплатно прооперировали российские врачи в больнице поселка Мангуш (около десяти километров от Мариуполя), да еще и пакет с необходимыми лекарствами выдали тоже бесплатно. Было ли такое на Украине после победы Майдана? Нет, не было!

Гуманитарная помощь

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Продукты питания для пенсионеров

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

Мариупольским пенсионерам гуманитарная помощь доставляется регулярно — как из России, так и из ДНР. Да, приходится стоять в очереди, «адресной доставки» для бабушек и дедушек пока нет. Нужно составлять списки, выделять транспорт, водителей и экспедиторов, загружать/выгружать, и плюс эти машины нужно заправлять. Так что «привозом под порог» занимаются волонтеры, а в мае редакция нашего информационного агентства REGNUM тоже сделала свой вклад, приобретя и раздав груз гуманитарной помощи пенсионерам Мариуполя и поселка Белосарайская коса…

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

Пенсия

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Гуманитарная помощь пенсионерам в Мариуполе

Пенсия выплачивается уже в рублях. Изначально была одна единственная точка, где пенсионеры могли получить свои деньги, а на момент написания этого материала таких точек уже шесть. И дальше будет еще больше…

О проблемах

Трудностей много, и, скажем честно, многих из них год назад еще не было. Отсутствие электроэнергии в большинстве домов Мариуполя. По предварительным оценкам, разрушено более 1300 домов в городе. Да, возведение новеньких двенадцатиэтажных домов уже началось, но это дело небыстрое, и на всех, кто потерял свои квартиры, их не хватит. Но процесс восстановления идет полным ходом.

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушенный Мариуполь

Так как электроэнергии нет, то готовить приходится на кострах. Поскольку холодильник не работает, приходится готовить на раз — на улице-то уже жаркое лето! Только в небольшой части мариупольских домов началась подача воды — система, разрушенная в результате боевых действий, до сих пор ремонтируется. Так что приходится брать пластиковую тару и идти на пункт раздачи воды. А ближайший подобный пункт может располагаться и в паре километров от места проживания. А потом с этим грузом нужно еще вернуться домой, после того как простоял в очереди. И это нужно делать каждый день — вода сама себя не принесет…

Богдан Борман ИА REGNUM В Мариуполе до сих пор проблемы с водой.

Богдан Борман ИА REGNUM Объявление о покупке корма для собак

Богдан Борман ИА REGNUM Домашние животные, так же как и люди, нуждаются в помощи

Еще один пункт, который больно бьет не только по пенсионерам, — это цены. Цены в марте взлетели на все минимум в два раза и до сих пор не опустились. Будут ли их регулировать на государственном уровне? Хотелось бы!

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь

Вот так живут пенсионеры в Мариуполе. Нельзя однозначно сказать, что их жизнь стала легче или тяжелее. Проблемы присутствуют и требуют решения. Ждем, какие шаги предпримет новая городская власть, которая приняла управление городом в действительно тяжелые времена…