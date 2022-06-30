Пенсионеры в Мариуполе — что у них изменилось после присоединения к ДНР?
Часто я слышу вопрос: а как сегодня живут пенсионеры в Мариуполе? Жизнь этих людей при правлении Порошенко и Зеленского при всем желании нельзя было назвать легкой — цены на коммунальные услуги (которые в отопительный период были заметно больше пенсий), часто неподъёмные цены на лекарства и продукты питания. А сейчас-то как? Неужели действительно все стало в один день лучше? Телевизионные новостные каналы частенько обходят эту тему стороной, ну а я предлагаю рассмотреть этот вопрос пристально и честно.
Медицинская помощь.
В Мариуполь и соседние поселки с Вооруженными силами России и Новороссии приехало большое количество врачей. Эти специалисты оказывают бесплатную медицинскую помощь (и не только пенсионерам — я тоже ее получил, причем получил консультацию сразу от трех российских врачей), да еще и лекарства нужные выдают. Скажу честно, подобные бесплатные услуги вызывают недовольство немалого количества местных врачей, которые привыкли «получать в карман» за каждый прием нового пациента. Как еще один пример приведу бабушку моего друга, которую бесплатно прооперировали российские врачи в больнице поселка Мангуш (около десяти километров от Мариуполя), да еще и пакет с необходимыми лекарствами выдали тоже бесплатно. Было ли такое на Украине после победы Майдана? Нет, не было!
Гуманитарная помощь
Мариупольским пенсионерам гуманитарная помощь доставляется регулярно — как из России, так и из ДНР. Да, приходится стоять в очереди, «адресной доставки» для бабушек и дедушек пока нет. Нужно составлять списки, выделять транспорт, водителей и экспедиторов, загружать/выгружать, и плюс эти машины нужно заправлять. Так что «привозом под порог» занимаются волонтеры, а в мае редакция нашего информационного агентства REGNUM тоже сделала свой вклад, приобретя и раздав груз гуманитарной помощи пенсионерам Мариуполя и поселка Белосарайская коса…
Пенсия
Пенсия выплачивается уже в рублях. Изначально была одна единственная точка, где пенсионеры могли получить свои деньги, а на момент написания этого материала таких точек уже шесть. И дальше будет еще больше…
О проблемах
Трудностей много, и, скажем честно, многих из них год назад еще не было. Отсутствие электроэнергии в большинстве домов Мариуполя. По предварительным оценкам, разрушено более 1300 домов в городе. Да, возведение новеньких двенадцатиэтажных домов уже началось, но это дело небыстрое, и на всех, кто потерял свои квартиры, их не хватит. Но процесс восстановления идет полным ходом.
Так как электроэнергии нет, то готовить приходится на кострах. Поскольку холодильник не работает, приходится готовить на раз — на улице-то уже жаркое лето! Только в небольшой части мариупольских домов началась подача воды — система, разрушенная в результате боевых действий, до сих пор ремонтируется. Так что приходится брать пластиковую тару и идти на пункт раздачи воды. А ближайший подобный пункт может располагаться и в паре километров от места проживания. А потом с этим грузом нужно еще вернуться домой, после того как простоял в очереди. И это нужно делать каждый день — вода сама себя не принесет…
Еще один пункт, который больно бьет не только по пенсионерам, — это цены. Цены в марте взлетели на все минимум в два раза и до сих пор не опустились. Будут ли их регулировать на государственном уровне? Хотелось бы!
Вот так живут пенсионеры в Мариуполе. Нельзя однозначно сказать, что их жизнь стала легче или тяжелее. Проблемы присутствуют и требуют решения. Ждем, какие шаги предпримет новая городская власть, которая приняла управление городом в действительно тяжелые времена…