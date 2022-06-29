В самый разгар солнечной жары в Москве продолжает празднество зимней моды и мехов выставка LeShow 2022. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие и оценил инновационные решения российских дизайнеров в сфере зимнего стиля.

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

2022 год для истории выставки является особенным: в этом году она празднует своё 25-летие и, вопреки санкционным ограничением Запада, сохранила свой международный статус. В рамках текущего показа были доказаны тесные связи российского и турецкого меховых производств. Перед показом новых коллекций российских дизайнеров посетителям была также представлена возможность оценить достижения турецких и российских брендов в области зимней моды, кожи, меха и аксессуаров.

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Главным же событием вечера стал праздничный гала-показ с участием особого гостя — президента БФ «Русский Силуэт» Татьяны Михалковой, представившей зрителям свою команду дизайнеров из благотворительного фонда «Русский силуэт». Показ открыл дизайнер Игорь Гуляев, его видение зимней моды явно вдохновлено трендами киберпанка. Грозная бас-линия песен в жанре дарк-техно сопровождала неординарные наряды дизайнера.

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Михалкова на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Марина Демченко на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Виктория Андреянова на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Ирина Крутикова на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Татьяна Михалкова на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Виктория Цыганова на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Следующий участник, Виктория Андреянова, выступила антагонистом агрессивной форме Гуляева. В ее стиле практичность классики стоит вместе с образом мечтательного человека. Можно быть уверенным в том, что мода Виктории Андреяновой может стать ответом ушедшим из России западным брендам.

Василий Иванов ИА REGNUM Показ коллекции бренда Igor Gulyaev

Василий Иванов ИА REGNUM Показ коллекции бренда Victoria Andreyanova

Василий Иванов ИА REGNUM Показ коллекции бренда Victoria Andreyanova

Василий Иванов ИА REGNUM 25-я Международная выставка зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ мод на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ мод на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ мод на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ мод на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Дизайнеры благотворительного фонда «Русский силуэт» на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ мод на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Re-Look Furs на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Re-Look Furs на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Re-Look Furs на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Re-Look Furs на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Во второй половине показа фокус внимания был перемещён на меха и «русский дух». Именно эту тему в своих коллекциях подняли молодые участники благотворительного фонда «Русский силуэт» и яркая Виктория Цыганова, завершившая вечер с несколько гиперболизированным представлением о русской зимней моде с уклоном в боярщину.

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Tsiganova на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Tsiganova на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Tsiganova на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow

Василий Иванов ИА REGNUM Показ бренда Tsiganova на 25-й Международной выставке зимней моды LeShow