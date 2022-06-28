Жители и гости Санкт-Петербурга в Музее Фаберже смогут увидеть оживший камень, экспозицию, на которую собрали уникальные произведения камнерезов Урала. Корреспондент ИА REGNUM оценил экспонаты раньше всех.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница на выставке «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Выставка «Русский эпос в камне» открывается в музее 29 июня, однако корреспонденту ИА REGNUM заранее удалось увидеть, чем примечательна новая экспозиция. Отметим, что её организовали Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже в Петербурге. Партнёром выступил Фонд семьи Шмотьевых из Екатеринбурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница на выставке «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Пересвет»

Гости экспозиции смогут узнать о культурных связях столицы Урала и Северной столицы России. Экспонаты отражают традиции художественной обработки цветного камня, которые культивируют на Урале уже 300 лет. С Петербургом они тесно связаны тем, что корнями уходят в эпоху правления первого императора России Петра I.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

На выставке в Музее Фаберже можно ознакомиться с творениями современных продолжателей старых традиций этого искусства. Мастера двух крупнейших предприятий Екатеринбурга предоставили музею предметы своего ремесла. Они работают в «Камнерезном доме Алексея Антонова» и в студии камнерезного искусства «Святогор».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Атаман»

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Атаман»

«Камнерезный дом» был основан в 2000 году. На выставке можно увидеть работы мастерской с 2010 по 2014 годы. Студия «Святогор» работает с 1996 года. Гости экспозиции увидят более 20 экспонатов, которые студия создала в 2012–2020 годах.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Пересвет»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Камнерезы большую часть работ выполнили в технике объемной мозаики. Этот способ заключается в создании фигур из отдельных фрагментов. Мастер кропотливо подбирает детали по цвету и рисунку.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель на выставке «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Кочевники»

На выставке «Русский эпос в камне» представлены произведения, которые отсылают к истории и русскому фольклору. Например, можно увидеть сцену встречи Илья Муромца с Соловьём-Разбойником, бой со Змеем Горынычем и другие экспонаты.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на выставке «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Стоит отметить, что все представленные произведения искусства выполнены настолько детально, что складывается ощущение, будто перед посетителем — ожившие миниатюры, застывшие в моменте. Гости музея смогут оценить филигранность работы благодаря точно переданным эмоциям, морщинкам на лице, локонам волос и другим деталям.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Русский эпос в камне» в Музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Снегурочка»

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Студии камнерезного искусства «Святогор» — «Девушка с хворостом»

Экспозицию можно будет посетить до 29 сентября 2022 года, купив билет на сайте или в кассах. Напомним, что некоторые категории граждан имеют право приобрести их по льготной цене.