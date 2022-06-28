26 июня по всей России отмечали 8-й международный День йоги. На площадках фестиваля собрались тысячи любителей древней практики.

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Международный день йоги праздник совсем молодой. В 2014 году дату нового праздника провозгласила Генеральная Ассамблея ООН. Событие проходит каждый год 21 июня в 175 странах мира. Правда, дата иногда может сдвигаться на выходной день, чтобы как можно больше людей могли посетить праздник.

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Дату для Дня йоги выбрали неслучайно, 21 июня — день летнего солнцестояния, самый длинный в году. День летнего солнцестояния с древности почитался в культурах разных народов мира. Считается, что этот день обладает особой энергией, происходит самый большой подъём жизненных сил.

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

В Москве праздник прошёл в Музее-заповеднике «Царицыно» и на ВДНХ. В течение 12 часов пришедшие могли заниматься йогой, слушать музыку и поучаствовать в различных йогических практиках.

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Организатором фестиваля является компания Organic People, которая популяризирует йогу и здоровый образ жизни с 2012 года. В 2019 году фестиваль посетило более 57 000 человек, в этом году, по подсчётам организаторов, число гостей превысило 70 000 человек.

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

Василий Иванов ИА REGNUM День йоги в парке-музее «Царицыно». Москва

На Сахалине День йоги отпраздновали масштабным фестивалем с участием музыкальных этно-групп. На Солнечной поляне в посёлке Весточка провели сразу 10 практик для участников любого уровня подготовки.

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM Выступление музыкальных этно-групп

Николай Михальченко ИА REGNUM

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

«К нам присоединилось очень много коллективов из разных районов острова, которые помогли создать нужную атмосферу этого праздника. Здесь для гостей проводят чайные церемонии, рисуют мехенди, делают различные виды массажа, открыта ярмарка. В качестве практик мы выбрали направления, которые доступны каждому, в том числе и детям. Также в программе для участников — дыхательная практика, стояние на гвоздях, гонг-медитация, практики: Исцеление звуком и Свободный танец», — рассказала организатор фестиваля София Литвинова.

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск

Николай Михальченко ИА REGNUM День йоги в посёлке Весточка. Южно-Сахалинск