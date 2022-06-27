Волгоградский областной краеведческий музей был создан в разгар Первой мировой войны как Царицынский музей, описывающий историю и быт местного края. За годы гражданской войны музей, как и большая часть города, был разорен и превращен в руины.

Но уже в 1921 году он был вновь открыт для посетителей. В качестве экспонатов советским гражданам были представлены археологические материалы, предметы металлургического производства, экспонаты по зоологии, ботанике, анатомии, географии. В 1924 году музей получил статус губернского, а в 1925 году он был переведен в здание бывшей Преображенской церкви, где располагался до 1942 года.

Василий Иванов ИА REGNUM В зале дикой природы

Василий Иванов ИА REGNUM В Волгоградском Краеведческом музее

Василий Иванов ИА REGNUM Волк

Василий Иванов ИА REGNUM Белый пеликан и белая цапля

Василий Иванов ИА REGNUM Орлан-белохвост

Василий Иванов ИА REGNUM Европейская белуга

В дни Сталинградской битвы музей снова был безжалостно стерт, а его коллекция почти полностью погибла. Спасенная часть музейного фонда была перевезена в село Цветочное в Сталинградской области, а в 1944 году отправилась дальше — в Урюпинск. До 1954 года музей и его спасенная коллекция находились в городе Камышин. Лишь в 1954 году музей вернулся в родной город.

Василий Иванов ИА REGNUM В музее

Василий Иванов ИА REGNUM В музее

Василий Иванов ИА REGNUM В Волгоградском Краеведческом музее

Василий Иванов ИА REGNUM Зал купеческой лавки

Василий Иванов ИА REGNUM В купеческой лавке

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «Как за Доном, за рекой»

Василий Иванов ИА REGNUM О свадьбе

В наши дни Волгоградский областной краеведческий музей находится в двух старейших зданиях города — здании Царицынской Земской Управы (1916 г.) и Волжско-Камского коммерческого банка (1879 г. постройки), которые являются памятниками архитектуры конца XIX — начала XX веков. Его музейный фонд на данный момент насчитывает около 154 тыс. единиц хранения.

Василий Иванов ИА REGNUM В зале истории казачества

Василий Иванов ИА REGNUM В зале истории казачества

Василий Иванов ИА REGNUM В зале истории казачества

Василий Иванов ИА REGNUM В зале истории казачества

Василий Иванов ИА REGNUM В зале истории казачества

Василий Иванов ИА REGNUM В учебном зале

Василий Иванов ИА REGNUM В учебном зале

Василий Иванов ИА REGNUM В учебном зале

Василий Иванов ИА REGNUM В учебном зале

Поблизости расположилось еще одно примечательное для истории Волгограда место — Здание первой пожарной части города Царицына, одно из двух сохранившихся до наших дней. Каланча была повреждена в ходе Сталинградской битвы, из-за чего дальнейшее использование пожарной части обходилось без опознавательной башни. В 1995 году здание было восстановлено в дореволюционном виде. Однако на прямую службу здание возвращено не было: после долгих лет капитализации здания под библиотеку, ломбард, спортивный центр, а позже и банк — в 2016 году оно было передано Волгоградскому краеведческому музею. В входе реставрационных работ был максимально сохранен исторический облик здания, теперь каланча хранит в себе самые ценные экспозиции и показывает туристам Волгоград со смотровой площадки.

Василий Иванов ИА REGNUM Здание первой пожарной части

Василий Иванов ИА REGNUM Каланча

Василий Иванов ИА REGNUM Внутри здания пожарной части

Василий Иванов ИА REGNUM Внутри здания пожарной части

Василий Иванов ИА REGNUM Внутри здания пожарной части

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Волгоград со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Комсомольский сад со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Волгоград со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Железнодорожный вокзал со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на собор Александра Невского со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына