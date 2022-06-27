Сильные ливни привели к подтоплениям в столице Крыма Симферополе и в нескольких сёлах Симферопольского района. Последствия непогоды увидел фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив реки Салгир в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив реки Салгир в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив реки Салгир в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив реки Салгир в Симферополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив реки Салгир в Симферополе

Сильные ливни, с градом и сильным ветром, обрушились на регион ещё в пятницу, 24 июня. В выходные непогода продолжила бушевать. В результате на утро 26 июня подтопления были зарегистрированы в Симферополе, а также в сёлах Симферопольского района.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Доброе Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село «Доброе» Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район

По последним данным ГУ МЧС по Республике Крым, подтоплены 133 придомовые территории, 81 частное домовладение и два многоквартирных дома. К вечеру 26 июня вода оставалась в 15 домовладениях и в двух многоквартирных домах. Спасатели эвакуировали жителей с подтопленных участков с помощью лодок.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

27 июня опасная ситуация сохраняется: по прогнозу, ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,0 м, в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек — на 1,0–2,0 м. В селевых бассейнах есть угроза формирования селей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.

Александр Полегенько ИА REGNUM Симферопольское водохранилище вышло из берегов

Александр Полегенько ИА REGNUM Симферопольское водохранилище вышло из берегов

Александр Полегенько ИА REGNUM Симферопольское водохранилище