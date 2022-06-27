Сильные ливни привели к подтоплениям в столице Крыма Симферополе и в нескольких сёлах Симферопольского района. Последствия непогоды увидел фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Разлив реки Салгир в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Разлив реки Салгир в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Разлив реки Салгир в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Разлив реки Салгир в Симферополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Разлив реки Салгир в Симферополе

Сильные ливни, с градом и сильным ветром, обрушились на регион ещё в пятницу, 24 июня. В выходные непогода продолжила бушевать. В результате на утро 26 июня подтопления были зарегистрированы в Симферополе, а также в сёлах Симферопольского района.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Доброе Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село «Доброе» Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Доброе, Симферопольский район

По последним данным ГУ МЧС по Республике Крым, подтоплены 133 придомовые территории, 81 частное домовладение и два многоквартирных дома. К вечеру 26 июня вода оставалась в 15 домовладениях и в двух многоквартирных домах. Спасатели эвакуировали жителей с подтопленных участков с помощью лодок.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

27 июня опасная ситуация сохраняется: по прогнозу, ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,0 м, в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек — на 1,0–2,0 м. В селевых бассейнах есть угроза формирования селей.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Симферопольское водохранилище вышло из берегов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Симферопольское водохранилище вышло из берегов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Симферопольское водохранилище
Александр Полегенько ИА REGNUM
Симферопольское водохранилище