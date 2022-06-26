Северодонецк встречает угрюмо. Следы боев сразу бросаются в глаза. Здесь — сожжённый танк, там — гаубица, уничтоженная вместе с тянувшим её военным грузовиком, чуть поодаль — украинские окопы, траншеи, сообщающиеся прямо с подвалами жилых домов, где были оборудованы огневые точки. Всё здесь напоминает о городе-страдальце Мариуполе: Северодонецк так же был превращен в крепость, а завод «Азот» в его центре — наподобие «Азовстали» — стал крепостью внутри крепости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские танки на улицах Северодонецка

Никита Третьяков ИА REGNUM Сожжённый танк под Северодонецком

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские танки в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM Сожженная гаубица в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM Северодонецк. Июнь 2022 года

Никита Третьяков ИА REGNUM Окопы ВСУ у жилых домов

Никита Третьяков ИА REGNUM Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка

Никита Третьяков ИА REGNUM Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка

Северодонецк взят и полностью зачищен 24 июня, теперь на территории города и завода находиться сравнительно безопасно — теоретически сохраняется опасность обстрелов, так как город находится в зоне досягаемости артиллерии ВСУ, расположенной в Лисичанске, но на практике таких обстрелов пока не ведется: зажатые в кольцо украинские войска либо не видят в них смысла, либо уже не обладают достаточным запасом снарядов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Проходная завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM Бюро пропусков завода «Азот»

Никита Третьяков ИА REGNUM Бюро пропусков завода «Азот»

Никита Третьяков ИА REGNUM Бюро пропусков завода «Азот»

Никита Третьяков ИА REGNUM Закусочная «Чебуречная» завода «Азот»

Никита Третьяков ИА REGNUM Магазин на территории завода «Азот»

Никита Третьяков ИА REGNUM След от минометного попадания

Никита Третьяков ИА REGNUM След от минометного попадания на заводе «Азот»

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

Сам город и завод в его сердце крепко потрепали бои, но здесь нет и половины тех разрушений, которые пришлись на долю Мариуполя. Во многих кварталах выбиты стекла, дома тут и там посечены осколками, дороги размечены смертоносными «цветками» минометных попаданий. Но почти не видно сожженных дотла или обрушенных домов, люди не толпятся у подъездов, не зная, куда пойти, а живут в своих домах и квартирах, на лицах не видно отчаяния, только усталость.

Никита Третьяков ИА REGNUM Северодонецк. Июнь 2022 года

Никита Третьяков ИА REGNUM Северодонецк. Июнь 2022 года

Никита Третьяков ИА REGNUM Автомобиль после обстрела

Никита Третьяков ИА REGNUM Северодонецк. Последствия боев

Мастерство наступления Союзных войск России, ЛНР и ДНР только возрастает, а склонность ВСУ к бессмысленной, но разрушительной обороне с заложниками — угасает. Последние украинские формирования ушли с «Азота» в Лисичанск, оставив на заводе сотни мирных жителей, которые стеклись туда в поисках убежища еще в самом начале марта. До последней, самой ожесточенной фазы боев у людей в бомбоубежищах под заводом были вода и свет, поставлялось продовольствие, некоторые люди продолжали ходить на работу. Теперь все они смогут вернуться в свои дома и — чем скорее, тем лучше - вернуться к мирной жизни.