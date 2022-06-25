В розовом — бесплатно: Московский зоопарк отметил день фламинго — фото
25 июня 2022
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24 июня Московский зоопарк отметил Всемирный день розового фламинго, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подарком от зоопарка стал бесплатный проход для всех посетителей в розовой одежде.
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Для бесплатного прохода необходимо было соблюсти особый дресс-код: гости зоопарка должны были надеть два или более элемента одежды розового цвета (не красного и не оранжевого).
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
Фламинго
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
У входа в зоопарк выстроилась большая очередь. Люди пришли с семьями и друзьями. Около площадки рядом с большим прудом в течение нескольких часов не уменьшалась толпа. Именно здесь находится место обитания московских фламинго. Несмотря на жаркую погоду, многие люди решили навестить любимых животных и провести здесь последний день рабочей недели.
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
День фламинго в Московском зоопарке