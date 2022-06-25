24 июня Московский зоопарк отметил Всемирный день розового фламинго, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подарком от зоопарка стал бесплатный проход для всех посетителей в розовой одежде.

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Для бесплатного прохода необходимо было соблюсти особый дресс-код: гости зоопарка должны были надеть два или более элемента одежды розового цвета (не красного и не оранжевого).

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM Фламинго

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

У входа в зоопарк выстроилась большая очередь. Люди пришли с семьями и друзьями. Около площадки рядом с большим прудом в течение нескольких часов не уменьшалась толпа. Именно здесь находится место обитания московских фламинго. Несмотря на жаркую погоду, многие люди решили навестить любимых животных и провести здесь последний день рабочей недели.

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM День фламинго в Московском зоопарке