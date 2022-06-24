Жители и гости Санкт-Петербурга смогли увидеть, как проходит генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Корреспондент ИА REGNUM 23 июня посмотрел, как проходят последние приготовления к мероприятию.
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Пока на сцене Дворцовой площади репетировали творческие коллективы, жители и гости города потянулись к акватории Невы. К тому же погода в Северной столице в этот вечер наконец-то позволила налегке прогуляться по центру города.
Люди смогли увидеть несколько проходов брига «Россия». Судно ходило по Неве от Троицкого моста до Дворцового и далее двигалось к Благовещенскому мосту, а затем обратно. Сопровождалось это торжественными и местами лирическими музыкальными композициями.
Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Проход под Благовещенским мостом во время репетиции праздника «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»
Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»
Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Если один из проходов состоялся ещё до заката, то последний — уже на фоне тёмного петербургского неба. И здесь зрителям показали движение брига с подсветкой. Она преображает внешний вид судна, в результате чего паруса становятся ярко-алого цвета.
Зажженные Ростральные колонны
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»
Репетиция прохода брига стала прекрасной возможностью увидеть романтическое действо для тех, кто в сам день проведения праздника не сможет занять места на Дворцовой набережной. Между тем проход парусника 24 июня будет намного эффектнее за счёт необычайной атмосферы праздника, тысяч выпускников и свето-пиротехнического шоу в акватории Невы.