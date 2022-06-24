Жители и гости Санкт-Петербурга смогли увидеть, как проходит генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Корреспондент ИА REGNUM 23 июня посмотрел, как проходят последние приготовления к мероприятию.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Пока на сцене Дворцовой площади репетировали творческие коллективы, жители и гости города потянулись к акватории Невы. К тому же погода в Северной столице в этот вечер наконец-то позволила налегке прогуляться по центру города.

Люди смогли увидеть несколько проходов брига «Россия». Судно ходило по Неве от Троицкого моста до Дворцового и далее двигалось к Благовещенскому мосту, а затем обратно. Сопровождалось это торжественными и местами лирическими музыкальными композициями.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Проход под Благовещенским мостом во время репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Если один из проходов состоялся ещё до заката, то последний — уже на фоне тёмного петербургского неба. И здесь зрителям показали движение брига с подсветкой. Она преображает внешний вид судна, в результате чего паруса становятся ярко-алого цвета.

Дарья Драй ИА REGNUM Зажженные Ростральные колонны

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Проход через Дворцовый мост во время репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Репетиция прохода брига стала прекрасной возможностью увидеть романтическое действо для тех, кто в сам день проведения праздника не сможет занять места на Дворцовой набережной. Между тем проход парусника 24 июня будет намного эффектнее за счёт необычайной атмосферы праздника, тысяч выпускников и свето-пиротехнического шоу в акватории Невы.