Выпуск более 200 офицеров и мичманов состоялся в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени адмирала П. С. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе 19 июня. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько, побывавшего на мероприятии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение личного состава

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение личного состава

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение личного состава

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Построение личного состава

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Этот выпуск стал для училища уже 72-м. Открылась торжественная часть мероприятия общим построением личного состава, затем состоялся торжественный внос государственного флага России и боевого знамени училища. Выпускников поздравили адмирал Игорь Осипов, начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич, ветераны Черноморского флота, руководство Севастополя. Выпускники принесли торжественную клятву. Затем 199 лейтенантам и 32 мичманам вручили дипломы и кортики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Александр Полегенько ИА REGNUM Кортики

Александр Полегенько ИА REGNUM Кортики

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Александр Полегенько ИА REGNUM Родные и близкие выпускников

Александр Полегенько ИА REGNUM Адмирал Игорь Осипов

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное вручение дипломов и кортиков выпускникам Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Александр Полегенько ИА REGNUM Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища Нахимова (ЧВВМУ)

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная клятва

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная клятва

После этого уже состоялось возложение венков и цветов к Мемориалу преподавателям и курсантам училища, погибшим в период Великой Отечественной войны. Ритуал завершился прощанием выпускников с боевым знаменем ЧВВМУ и торжественным прохождением курсантских рот и офицеров училища.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественное прохождение курсантских рот и офицеров училища

Затем, уже в неофициальной части мероприятия, один из молодых офицеров перед своими сокурсниками, родными, друзьями сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Александр Полегенько ИА REGNUM Предложение руки и сердца

Александр Полегенько ИА REGNUM Предложение руки и сердца

Выпускников, некоторые из которых являются потомственными военными моряками, поздравили родные и близкие.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров и мичманов Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе