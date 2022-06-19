В Железноводске на живописном озере Каррас прошёл семейный фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья». Главная цель мероприятия — укрепление института семьи, популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Каррас

Впервые фестиваль прошёл в 2018 году и с того момента проводится ежегодно. Принять участие могли все желающие — как спортивные команды и опытные туристы, так и просто местные жители и гости Кавказских Минеральных Вод. Программа фестиваля включала в себя спортивное ориентирование, стрельбу из лука, скалолазание, конкурсы, праздник красок Холи и возможность пожить в настоящем палаточном лагере.

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Каррас

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Каррас

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Каррас

Денис Абрамов ИА REGNUM Палаточный городок

Денис Абрамов ИА REGNUM Полевая кухня

Денис Абрамов ИА REGNUM Полевая кухня

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрельба из лука

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрельба из лука

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрельба из лука

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрельба из лука

Денис Абрамов ИА REGNUM Канатная дорога

Денис Абрамов ИА REGNUM Канатная дорога

Денис Абрамов ИА REGNUM Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»

Денис Абрамов ИА REGNUM Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»

Денис Абрамов ИА REGNUM Карта местности

По словам директора фестиваля Данилы Харченко, в этом году зарегистрировалось 170 человек, 45 семей.

«Большая часть участников, примерно 70 процентов, — это республики Северного Кавказа, Ставропольский край, но есть команды и из Ростовской области, из Санкт-Петербурга и даже из Владивостока. Кто-то просто отдыхал в санатории, но туризм близок по духу — узнали о мероприятии, решили принять участие. Если не было палатки, спального мешка, мы предоставляем необходимую экипировку. Цель фестиваля — показать возможность активного отдыха на свежем воздухе для семей с детьми. Жизнь на природе, совместное участие в соревнованиях — для семьи это объединяющий фактор», — добавил Харченко.

Денис Абрамов ИА REGNUM Раздача сувениров

Денис Абрамов ИА REGNUM Празник красок Холи

Денис Абрамов ИА REGNUM Празник красок Холи

Денис Абрамов ИА REGNUM Празник красок Холи

Денис Абрамов ИА REGNUM Скалолазание

Денис Абрамов ИА REGNUM Скалолазание

Денис Абрамов ИА REGNUM Палаточный городок

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Каррас

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники фестиваля купаются в озере

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники фестиваля купаются в озере

Денис Абрамов ИА REGNUM Озеро Каррас

Денис Абрамов ИА REGNUM Отдых

Денис Абрамов ИА REGNUM Фестиваль «Мама, папа, я — туристская семья»

«Мы не первый раз сюда приезжаем, с сыном приехали. На мой взгляд, это такое мероприятие, которое объединяет людей, народы… Хороший пример здорового образа жизни для детей и взрослых, это очень круто, интересно! Чем больше таких мероприятий, тем лучше», — отметил участник фестиваля Роман из Владикавказа.