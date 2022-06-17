В Центральном Музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась мемориальная выставка «Миры Александра Липницкого», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка посвящена памяти Александра Липницкого, одного из основателей легендарной группы «Звуки Му», являвшегося в течение долгих лет верным другом музея.
Наряду с музыкой в жизни Липницкого большое значение имела русская икона. Свою коллекцию иконописи он начал собирать в 1970-х.
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Игорь Мухин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Олег Шишкин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Выставка состоит из нескольких разделов. Самый большой сформирован из личного собрания Александра Липницкого, также есть раздел, позволяющий гостям выставки попасть в его «личный кабинет». Стол, личные вещи, концертная бас-гитара, фотографии из архива. Наряду с иконами в экспозиции представлены произведения современных художников — друзей Липницкого. Среди них работы Павла Пепперштейна, Анатолия Осмоловского и др.
Михаил Миндлин, директор Центрального Музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
Вдова Инна Липницкая на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Сын Владимир на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Собрание икон Александра Липницкого
Спас Нерукотворный из собрания Александра Липницкого
Богоматерь Владимирская. Конец XV века. Из собрания Александра Липницкого
Богоматерь «Не рыдай мене, Мати» (фрагмент) из собрания Александра Липницкого
Святитель Модест Иерусалимский из собрания Александра Липницкого
Святитель Власий Севастийский из собрания Александра Липницкого
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Выставка приурочена к 70-летнему юбилею Александра Липницкого.
Кураторами проекта выступили директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин и ведущий научный сотрудник музея Н. И. Комашко.
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Александр Липницкий на фото
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Сергей Курехин и Борис Гребенщиков на архивных фотографиях Александра Липницкого
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Бас-гитара Александра Липницкого