В Центральном Музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась мемориальная выставка «Миры Александра Липницкого», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка посвящена памяти Александра Липницкого, одного из основателей легендарной группы «Звуки Му», являвшегося в течение долгих лет верным другом музея.

Наряду с музыкой в жизни Липницкого большое значение имела русская икона. Свою коллекцию иконописи он начал собирать в 1970-х.

Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
Игорь Мухин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
Олег Шишкин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Выставка состоит из нескольких разделов. Самый большой сформирован из личного собрания Александра Липницкого, также есть раздел, позволяющий гостям выставки попасть в его «личный кабинет». Стол, личные вещи, концертная бас-гитара, фотографии из архива. Наряду с иконами в экспозиции представлены произведения современных художников друзей Липницкого. Среди них работы Павла Пепперштейна, Анатолия Осмоловского и др.

Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Миндлин, директор Центрального Музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
Василий Иванов ИА REGNUM
Вдова Инна Липницкая на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
Сын Владимир на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
Собрание икон Александра Липницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
Спас Нерукотворный из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь Владимирская. Конец XV века. Из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь «Не рыдай мене, Мати» (фрагмент) из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
Святитель Модест Иерусалимский из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
Святитель Власий Севастийский из собрания Александра Липницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Выставка приурочена к 70-летнему юбилею Александра Липницкого.

Кураторами проекта выступили директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин и ведущий научный сотрудник музея Н. И. Комашко.

Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Липницкий на фото
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
Сергей Курехин и Борис Гребенщиков на архивных фотографиях Александра Липницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»
Василий Иванов ИА REGNUM
Бас-гитара Александра Липницкого