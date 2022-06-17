В Центральном Музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась мемориальная выставка «Миры Александра Липницкого», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка посвящена памяти Александра Липницкого, одного из основателей легендарной группы «Звуки Му», являвшегося в течение долгих лет верным другом музея.

Наряду с музыкой в жизни Липницкого большое значение имела русская икона. Свою коллекцию иконописи он начал собирать в 1970-х.

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь Мухин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM Олег Шишкин на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Выставка состоит из нескольких разделов. Самый большой сформирован из личного собрания Александра Липницкого, также есть раздел, позволяющий гостям выставки попасть в его «личный кабинет». Стол, личные вещи, концертная бас-гитара, фотографии из архива. Наряду с иконами в экспозиции представлены произведения современных художников — друзей Липницкого. Среди них работы Павла Пепперштейна, Анатолия Осмоловского и др.

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Миндлин, директор Центрального Музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Василий Иванов ИА REGNUM Вдова Инна Липницкая на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM Сын Владимир на открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM Собрание икон Александра Липницкого

Василий Иванов ИА REGNUM Спас Нерукотворный из собрания Александра Липницкого

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь Владимирская. Конец XV века. Из собрания Александра Липницкого

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь «Не рыдай мене, Мати» (фрагмент) из собрания Александра Липницкого

Василий Иванов ИА REGNUM Святитель Модест Иерусалимский из собрания Александра Липницкого

Василий Иванов ИА REGNUM Святитель Власий Севастийский из собрания Александра Липницкого

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Выставка приурочена к 70-летнему юбилею Александра Липницкого.

Кураторами проекта выступили директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин и ведущий научный сотрудник музея Н. И. Комашко.

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Липницкий на фото

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Курехин и Борис Гребенщиков на архивных фотографиях Александра Липницкого

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки «Миры Александра Липницкого»