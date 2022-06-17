В Ставропольском крае формируется бесперебойное обеспечение и годовой запас лекарственных препаратов. Препараты будут закупаться в рамках финансирования по федеральным и региональным льготным программам на 2022 год и на сумму дополнительно выделенной субсидии в 50 млн рублей правительством края.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сортировка лекарственных препаратов

Денис Абрамов ИА REGNUM ГУП СК «Ставропольфармация»

Денис Абрамов ИА REGNUM ГУП СК «Ставропольфармация»

Денис Абрамов ИА REGNUM ГУП СК «Ставропольфармация»

Поставка лекарств в аптеки Ставропольского края усложнилась из-за действий недружественных стран. Необходимый запас формируется с учётом сроков годности препаратов. Список препаратов составлен на основе запросов населения, поступающих в территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому краю. Перечень включает в себя 27 международных непатентованных наименований с годовой потребностью подведомственной аптечной сети ГУП СК «Ставропольфармация» на сумму более 3,5 млн рублей.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцины

Денис Абрамов ИА REGNUM Хранение вакцин

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцины

Денис Абрамов ИА REGNUM Генеральный директор ГУП СК «Ставропольфармация» Геннадий Замчалкин

ГУП СК «Ставропольфармация» ориентировано на осуществление программ социальных гарантий лекарственной помощи населению, которые связанны с высоким уровнем затрат (отпуск лекарственных препаратов по бесплатным рецептам отдельным категориям граждан). По словам генерального директора ГУП СК «Ставропольфармация» Геннадия Замчалкина: «В марте был ажиотажный спрос на лекарственные препараты. Сейчас ситуация выровнялась, цены стабилизировались, дефицита нет, так как были найдены альтернативные логистические схемы поставок импортных препаратов».

Денис Абрамов ИА REGNUM ГУП СК «Ставропольфармация»

Денис Абрамов ИА REGNUM Инсулин

Денис Абрамов ИА REGNUM ГУП СК «Ставропольфармация»

Денис Абрамов ИА REGNUM Маркировка лекарств

«Все наименования отработаны с поставщиками и производителями лекарственных препаратов. Запас в госаптечной сети Ставропольского края оригинальных лекарственных препаратов или их аналогов будет сформирован в течение июля-августа 2022 года».

Денис Абрамов ИА REGNUM ГУП СК «Ставропольфармация»

Денис Абрамов ИА REGNUM Детское питание

Денис Абрамов ИА REGNUM Детское питание

Денис Абрамов ИА REGNUM Лекарственные препараты

Денис Абрамов ИА REGNUM Маркировка лекарств

Главная проблема — это открытие по поручению губернатора аптечных пунктов в отдаленных сельских поселениях.

«В селе можно найти помещение, и транспорт у нас есть, но найти провизора в глубинке просто невозможно, мы уже готовы сами обучать специалистов, также ждем принятия закона о выездной торговле лекарственными препаратами. Это позволит закрыть проблему обеспечения лекарствами отдаленных сельских поселений», — отметил Геннадий Замчалкин.

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство масок

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство масок

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство масок

Денис Абрамов ИА REGNUM ГУП СК «Ставропольфармация»

Денис Абрамов ИА REGNUM Цистерна для перевозки кислорода