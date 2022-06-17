Проект по заключению социальных контрактов с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, показал свою эффективность во многих регионах России, в том числе и на Ставрополье. Подобный проект превратил мечту многих людей в собственное дело. Корреспонденты ИА REGNUM побывали в гостях у тех, кто реализовал свои идеи.

О спорт, ты — мир!

Ситуация, которая сложилась сегодня в мире спорта, показала, насколько важно развивать физическую культуру внутри страны, ориентироваться на воспитание молодёжи в спортивной среде. Спорт в России вряд ли можно назвать бизнесом, а для тех, кто занимается дополнительным образованием, — это ремесло. И тренеры радуются любой возможности улучшить условия для своих воспитанников, расширить ассортимент спортивного инвентаря. Так, например, в спортивном клубе «Надежда» в Невинномысске, который начал работу в 2017 году, давно назрела потребность в коврах для проведения соревнований.

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

«Наш клуб вырос до такого уровня, что начали проводить соревнования более высокого ранга в Невинномысске, а не только ездить к ребятам на их площадки. Для этого нужны условия, и в городе есть Дворец спорта, однако не было ковров. Социальный контракт помог приобрести три ковра необходимого размера. Они отвечают всем требованиям международной федерации самбо», — говорит председатель спортивного клуба «Надежда» Александр Михеев.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Михеев, председатель спортивного клуба «Надежда»

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

В клубе на постоянной основе занимаются более 80 детей. Ребята занимаются самбо, кикбоксингом, акробатикой. Недавно открылся казачий класс. Они обеспечены транспортом — в автопарке есть автобус. Юные спортсмены выезжали на международные соревнования в Дрезден и Вену. И, как отмечают тренеры, условия для занятий и новых побед у юных талантов теперь точно есть.

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка с оружием

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка с оружием

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка в спортивном клубе «Надежда», г. Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка с оружием

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка с оружием

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка с оружием

…Я полагаю, что всё это следует шить

Шить на ручной машинке Маргариту Бобневу научила бабушка, затем шитьё стало увлечением. Идея заняться пошивом детской одежды у 33-летней матери троих детей появилась в период декретного отпуска.

«У нас два мальчика и младшая дочка. Нам очень хотелось наряжать девочку, шить для неё красивую одежду и бантики, косыночки. Я нашла ткань из 100%-го хлопка, она сейчас очень популярна и востребована», — говорит Маргарита.

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Распошивальная машина

Александр Погожев ИА REGNUM Стеллаж с отрезами ткани

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева

На странице главы Невинномыска Маргарита увидела публикацию о том, что соцзащита оказывает господдержку малоимущим семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Девушка подробно узнала о программе, ей помогли составить бизнес-план. Собрав все необходимые документы, многодетная мать подала заявку и спустя месяц получила федеральную поддержу. Она приобрела распошивальную машину, парогенератор для утюга, пресс для установки кнопок, ткани, фурнитуру и приступила к делу. После четырёх месяцев социальный контракт был признан дееспособным и выполненным.

«Самостоятельно у меня не получилось бы купить технику, ткани, фурнитуру, которую я смогла купить на средства, выделенные соцконтрактом. Сейчас доход помогает мне оплачивать кружки детям, и мы вышли из трудного положения», — поделилась Маргарита.

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Платье

Александр Погожев ИА REGNUM Готовое платье

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева во время работы

Девушка шьёт не только для малышей, но и для их родителей. Зачастую родители просят создать образ в стиле family look, предполагающий единство цвета и фасонов.

«Работа швеи сейчас очень востребована. Это очень социально значимая профессия. У меня сейчас задача масштабировать производство, уже сейчас я даю консультации и сама, чтобы у тех, кто только начал своё дело, оно развивалось по успешной модели, исключая ошибки», — отмечает Маргарита Бобнева.

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Распошивальная машина

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева

Благодаря оборудованию Маргарита Бобнева может работать быстрее и выпускать больше единиц продукции. На данный момент одежду она реализует через маркетплейс. Цены на продукцию швеи ниже, чем в магазинах. При этом расходы на натуральные ткани окупаются. Вещи оригинально упаковываются и сертифицируются в соответствии со всеми требованиями.

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита Бобнева следит за продажами в интернет-магазине

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита с детьми

Александр Погожев ИА REGNUM Маргарита играет с дочерью

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Маргариты

Ой, пчелочка златая, ой, что же ты жужжишь?

Идея заняться пчеловодством у Николая Колова родилась около восьми лет назад после того, как он попробовал качественный натуральный мёд во время поездки. А спустя время хобби переросло в дело всей жизни. О возможности заключения социального контракта узнал от знакомых. Воспользоваться государственной поддержкой пришлось, когда пришла пора менять улья на пасеке. Как выяснилось, они стоят дорого.

Александр Погожев ИА REGNUM Пчеловод

Александр Погожев ИА REGNUM Пчелы роятся возле своих ульев

Александр Погожев ИА REGNUM Леток для пчел

Александр Погожев ИА REGNUM Леток для пчел

Александр Погожев ИА REGNUM Павильон для пчел

Новое оборудование позволило пчеловоду облегчить труд: к ульям протянуты кормушки, поилки, щелей нет.

«В рамках социального контракта мне выдали 250 тысяч рублей. На эти деньги я отремонтировал павильон, закупил лес, трубу, краску, поменял все улья. Сейчас докупил десять пчелосемей (и до этого было десять). Расширяться планирую до полного павильона, где помещается 26 ульев», — отметил пчеловод.

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Колов, владелец прицепного павильона с пчелами

Александр Погожев ИА REGNUM Емкости с водой для пчел

Александр Погожев ИА REGNUM Емкости с водой для пчел

Александр Погожев ИА REGNUM Павильон для пчел

Александр Погожев ИА REGNUM Семья пчел

Александр Погожев ИА REGNUM Пасечник проверяет пчелиную семью

Александр Погожев ИА REGNUM Рамка с пчелами

Александр Погожев ИА REGNUM Рамка с пчелами

Александр Погожев ИА REGNUM Пчелы на рамке с сотами

В Труновском округе получается добыть в основном акациевый, луговой, подсолнечный и рапсовый мед. На равнине предпочитают луговой мёд — он более ароматный и дольше хранится в жидком состоянии при комнатной температуре. Но у себя Николай долго мёд не хранит, его быстро раскупают местные жители.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле цветущего рапса

Александр Погожев ИА REGNUM Рапсовое поле во время цветения

Александр Погожев ИА REGNUM Пчела на цветке рапса

Александр Погожев ИА REGNUM Павильон для пчел с новыми ульями

Александр Погожев ИА REGNUM Павильон для пчел с новыми ульями

Александр Погожев ИА REGNUM Николай Колов держит свою продукцию

Александр Погожев ИА REGNUM Восковой бочонок с луговым медом

Корова рогата, да молоком богата

Семья Саловых из села Донское, что называется, потомственные животноводы. Свои знания они передают из поколения в поколение. Сегодня в их хозяйстве насчитывается 30 утят, поросёнок, четыре бычка и одна корова, которую они приобрели благодаря получению поддержки в рамках социального контракта.

Александр Погожев ИА REGNUM Корова Зорька, кормилица семьи Саловых

Александр Погожев ИА REGNUM Корова семьи Саловых

Александр Погожев ИА REGNUM Корова Зорька

Александр Погожев ИА REGNUM Корова Зорька

Александр Погожев ИА REGNUM Навоз

Александр Погожев ИА REGNUM Бык в стойле

Раньше семье приходилось покупать молоко, теперь же необходимость в этом отпала — они сами его производят. По словам Натальи Саловой, корову уже приучили — она доится как руками, так и специальным аппаратом. Недавно Зорька отелилась и хозяйство пополнилось ещё одним бычком.

Александр Погожев ИА REGNUM Теленок Потап от коровы Зорьки

Александр Погожев ИА REGNUM Телок Потап

Александр Погожев ИА REGNUM Дети Саловых помогают маме

Александр Погожев ИА REGNUM Корова Зорька

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный аппарат

Александр Погожев ИА REGNUM Доильный аппарат

Александр Погожев ИА REGNUM Радостный бык

Александр Погожев ИА REGNUM Телок Потап

Александр Погожев ИА REGNUM Свиньи

Стоит отметить, что в 2022 году для оказания государственной помощи на основании социального контракта Труновский округ получил более 6 млн рублей. Средства помогут людям повысить квалификацию, найти работу.

Александр Погожев ИА REGNUM Хозяйское внимание

Александр Погожев ИА REGNUM Теленок присосался к руке хозяина

Александр Погожев ИА REGNUM Бычок в стойле

Александр Погожев ИА REGNUM Пара свиней

Александр Погожев ИА REGNUM Свинья

Александр Погожев ИА REGNUM Хряк выглядывает через щель в заборе

Александр Погожев ИА REGNUM Кошка семьи Саловых

Александр Погожев ИА REGNUM Земля Саловых