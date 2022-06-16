В освобожденном Мариуполе наконец-то наступил мир. Не слышны выстрелы и грохот орудий, только изредка слышны взрывы разминирования. Минировали украинские войска территорию не один год, так что процесс избавления от мин будет небыстрым. Война ушла из города (надеемся, навсегда), но исчезли ли проблемы?

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Нет, немало проблем осталось — в большей части города отсутствуют электричество, водоснабжение и газ. Ну, а в холодный период тепло явно не будет поступать во все мариупольские дома. Решаются ли эти проблемы? Да, но процесс полного восстановления города займет несколько лет, учитывая масштабы разрушений.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Сожжённая машина во дворе дома

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

А что по этому поводу говорят украинские СМИ, которые еще в марте дружно утверждали, что Мариуполь защищен лучше, чем знаменитый Форт Нокс? Сейчас «песня» у этих журналистов новая — восстанавливать город никто не будет, так как российский бюджет такой подвиг не потянет. Хотелось бы напомнить о восстановление города Грозный, который был разрушен во время Чеченской войны сильнее, чем Мариуполь. Теперь небоскребам этого населенного пункта могут позавидовать и многие европейские города.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Ложь украинских СМИ номер два. Специалисты, которые приехали в город (а Мариуполь, как мы помним, восстанавливать никто не будет) занимают в городе немногочисленные уцелевшие дома, выгоняя жителей на улицы. Лично я видел большой палаточный город в поселке Мелекино (около десяти километров от Мариуполя), в котором живут служащие МЧС России. Палаток много…

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Каждый район Мариуполя будет восстанавливать один из российских городов. Центральный район Жовтневый, в котором жил я, будет восстановлен силами Санкт-Петербурга. Коммунальная техника из Санкт-Петербурга присутствует на мариупольских дорогах и улицах в немалом количестве. В данный момент (чуть ли не круглосуточно) идет вывоз мусора, обломков, разбираются завалы, под которыми еще остались тела людей и, возможно, неразорвавшиеся боеприпасы.

Богдан Борман ИА REGNUM Коммунальная техника из Санкт-Петербурга на улицах Мариуполя

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь в июне 2022 года

Попутно в городе работают комиссии, которые решают, есть ли техническая возможность дом отремонтировать либо нужно сносить «под корень» и на его месте строить современную многоэтажку. И уже после этого будет специальная карта города, на которой будет полностью видна картина предстоящей работы. Но уже сейчас видно, что большая строительная работа идет, и началась она раньше, чем военные действия в Мариуполе были полностью завершены…