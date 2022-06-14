12 июня 2022 года на Арбате напротив Дома Лосева (ул. Арбат, 33) состоялось открытие выставки «Великие философы России». Организаторами выставки выступили «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей» и Фонд возрождения национальных традиций «Новый век».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Великие философы России» на Арбате

Портреты авторов сопровождаются биографическими справками, цитатами, изображениями самых известных книг. Среди имён: Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Алексей Лосев, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие. Перед посетителями выставки предстали судьбы великих сынов России, составивших славу русской философии в мире. Выставка проходит в рамках проекта «Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию «Философского парохода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Великие философы России» на Арбате

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев Исаакович Шестов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Собрание сочинений Л. И. Шестов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Густав Густавович Шпет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Г. Г. Шпета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Георгий Петрович Щедровицкий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Даниил Леонидович Андреев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Михайлович Батин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Сергеевич Хоружий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы С. С. Хоружий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Вениаминович Бибихин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Александрович Бердяев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Н. А. Бердяева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Степанович Хомяков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Николаевич Булгаков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы С. Н. Булгакова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр Яковлевич Чаадаев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Иванович Вернадский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы В. И. Вернадского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фёдор Михайлович Достоевский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Александрович Зиновьев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы А. А. Зиновьева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модест Алексеевич Колеров на открытии выставки

Партнерами проведения выставки стали: Российское историческое общество, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и телеканал «Спас», Информационное агентство REGNUM, Биографический институт Александра Зиновьева. Участие в деле мемориализации имен великих сынов России, философов, известных во всем мире, — одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Дом Лосева, наряду с популяризацией российского философского наследия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Фёдорович Фёдоров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Александрович Флоренский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы П. А. Флоренского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Иванович Иванов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Николаевич Трубецкой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы С. Н. Трубецкого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Николаевич Трубецкой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Александрович Ильин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы И. А. Ильина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев Платонович Карсавин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев Михайлович Лопатин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Великие философы России» на Арбате

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Фёдорович Лосев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы А. Ф. Лосева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Великие философы России» на Арбате

В церемонии открытия приняли участие: директор ГБУК г. Москвы «Дом А. Ф. Лосева», вице-президент Русского ПЕН-центра Владимир Семёнов; руководитель Совета Московского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда; главный редактор ИА REGNUM, российский историк, издатель и общественный деятель, кандидат исторических наук Модест Колеров; руководитель Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия сегодня», член координационного совета форума «Петербургский диалог» Ольга Зиновьева; руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата протоиерей Димитрий Рощин. Церемонию открытия вел руководитель отдела «Музей А. Ф. Лосева», руководитель отдела культурных проектов и связи с общественностью Дома Лосева, литератор и общественный деятель Олег Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Семёнович Стёпин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Григорий Саввич Сковорода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Сергеевич Соловьёв

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Сергеевич Соловьёв

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Фёдорович Одоевский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Васильевич Розанов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Онуфриевич Лосский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Н. О. Лосского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Васильевич Миронов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Великие философы России» на Арбате

Среди гостей было немало представителей научной общественности и творческих союзов, СМИ, писатели, студенты философских факультетов вузов, заинтересованные жители и гости столицы.