12 июня 2022 года на Арбате напротив Дома Лосева (ул. Арбат, 33) состоялось открытие выставки «Великие философы России». Организаторами выставки выступили «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей» и Фонд возрождения национальных традиций «Новый век».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате

Портреты авторов сопровождаются биографическими справками, цитатами, изображениями самых известных книг. Среди имён: Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Алексей Лосев, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие. Перед посетителями выставки предстали судьбы великих сынов России, составивших славу русской философии в мире. Выставка проходит в рамках проекта «Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию «Философского парохода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лев Исаакович Шестов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Собрание сочинений Л. И. Шестов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Густав Густавович Шпет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы Г. Г. Шпета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Георгий Петрович Щедровицкий
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Даниил Леонидович Андреев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Михаил Михайлович Батин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Сергеевич Хоружий
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы С. С. Хоружий
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Вениаминович Бибихин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Николай Александрович Бердяев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы Н. А. Бердяева
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Степанович Хомяков
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Николаевич Булгаков
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы С. Н. Булгакова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пётр Яковлевич Чаадаев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Иванович Вернадский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы В. И. Вернадского
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фёдор Михайлович Достоевский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Александрович Зиновьев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы А. А. Зиновьева
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модест Алексеевич Колеров на открытии выставки

Партнерами проведения выставки стали: Российское историческое общество, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и телеканал «Спас», Информационное агентство REGNUM, Биографический институт Александра Зиновьева. Участие в деле мемориализации имен великих сынов России, философов, известных во всем мире, — одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Дом Лосева, наряду с популяризацией российского философского наследия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Николай Фёдорович Фёдоров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павел Александрович Флоренский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы П. А. Флоренского
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вячеслав Иванович Иванов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Николаевич Трубецкой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы С. Н. Трубецкого
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Евгений Николаевич Трубецкой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Иван Александрович Ильин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы И. А. Ильина
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лев Платонович Карсавин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лев Михайлович Лопатин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Фёдорович Лосев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы А. Ф. Лосева
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате

В церемонии открытия приняли участие: директор ГБУК г. Москвы «Дом А. Ф. Лосева», вице-президент Русского ПЕН-центра Владимир Семёнов; руководитель Совета Московского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда; главный редактор ИА REGNUM, российский историк, издатель и общественный деятель, кандидат исторических наук Модест Колеров; руководитель Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия сегодня», член координационного совета форума «Петербургский диалог» Ольга Зиновьева; руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата протоиерей Димитрий Рощин. Церемонию открытия вел руководитель отдела «Музей А. Ф. Лосева», руководитель отдела культурных проектов и связи с общественностью Дома Лосева, литератор и общественный деятель Олег Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вячеслав Семёнович Стёпин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Григорий Саввич Сковорода
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Сергеевич Соловьёв
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Сергеевич Соловьёв
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Фёдорович Одоевский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Василий Васильевич Розанов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Николай Онуфриевич Лосский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы Н. О. Лосского
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Васильевич Миронов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Великие философы России» на Арбате

Среди гостей было немало представителей научной общественности и творческих союзов, СМИ, писатели, студенты философских факультетов вузов, заинтересованные жители и гости столицы.