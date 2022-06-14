«Великие философы России»: выставка в Москве — фоторепортаж
12 июня 2022 года на Арбате напротив Дома Лосева (ул. Арбат, 33) состоялось открытие выставки «Великие философы России». Организаторами выставки выступили «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей» и Фонд возрождения национальных традиций «Новый век».
Портреты авторов сопровождаются биографическими справками, цитатами, изображениями самых известных книг. Среди имён: Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Алексей Лосев, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие. Перед посетителями выставки предстали судьбы великих сынов России, составивших славу русской философии в мире. Выставка проходит в рамках проекта «Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию «Философского парохода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Партнерами проведения выставки стали: Российское историческое общество, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и телеканал «Спас», Информационное агентство REGNUM, Биографический институт Александра Зиновьева. Участие в деле мемориализации имен великих сынов России, философов, известных во всем мире, — одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Дом Лосева, наряду с популяризацией российского философского наследия.
В церемонии открытия приняли участие: директор ГБУК г. Москвы «Дом А. Ф. Лосева», вице-президент Русского ПЕН-центра Владимир Семёнов; руководитель Совета Московского отделения Российского исторического общества, заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда; главный редактор ИА REGNUM, российский историк, издатель и общественный деятель, кандидат исторических наук Модест Колеров; руководитель Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба международного информационного агентства «Россия сегодня», член координационного совета форума «Петербургский диалог» Ольга Зиновьева; руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата протоиерей Димитрий Рощин. Церемонию открытия вел руководитель отдела «Музей А. Ф. Лосева», руководитель отдела культурных проектов и связи с общественностью Дома Лосева, литератор и общественный деятель Олег Ефимов.
Среди гостей было немало представителей научной общественности и творческих союзов, СМИ, писатели, студенты философских факультетов вузов, заинтересованные жители и гости столицы.