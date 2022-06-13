Москва отметила День России праздничными мероприятиями. Город был украшен флагами и цветами триколора. В парках, скверах и на центральных площадях прошли праздничные концерты, развлекательные мероприятия, лекции, экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России

Музыкальный концерт состоялся на Красной площади, где была установлена сцена, а также на сцене ВДНХ. На ВДНХ в праздничные дни проходит фестиваль путешествий «Подорожник», который покажет гостям и жителям столицы гид по просторам нашей необъятной Родины, рассказывая о ее уникальной природе и культурных достопримечательностях разных городов и регионов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность людей в Москве на праздничных мероприятиях, центральных улицах и в метрополитене. Также к поддержанию правопорядка привлечены представители Росгвардии, народных дружин и частных охранных организаций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России на ВДНХ

Праздник закончился ярким разноцветным салютом на площадке ВДНХ в 22 часа. Салют на Красной площади в этом году был незапланирован.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный салют

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный салют

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный салют