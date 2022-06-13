День России в Москве — фоторепортаж
Москва отметила День России праздничными мероприятиями. Город был украшен флагами и цветами триколора. В парках, скверах и на центральных площадях прошли праздничные концерты, развлекательные мероприятия, лекции, экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых.
Музыкальный концерт состоялся на Красной площади, где была установлена сцена, а также на сцене ВДНХ. На ВДНХ в праздничные дни проходит фестиваль путешествий «Подорожник», который покажет гостям и жителям столицы гид по просторам нашей необъятной Родины, рассказывая о ее уникальной природе и культурных достопримечательностях разных городов и регионов.
Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность людей в Москве на праздничных мероприятиях, центральных улицах и в метрополитене. Также к поддержанию правопорядка привлечены представители Росгвардии, народных дружин и частных охранных организаций.
Праздник закончился ярким разноцветным салютом на площадке ВДНХ в 22 часа. Салют на Красной площади в этом году был незапланирован.