В День России на Поклонной горе подняли флаг России — фоторепортаж
13 июня 2022
12 июня у Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Герои труда и лауреаты государственных премий 2021 года.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юрий Башмет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В церемонии приняли участие герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кадеты
Церемония подъёма флага сопровождалась композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона. После завершения торжественной церемонии участники мероприятия посетили Музей Победы и возложили цветы к Вечному огню.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вечный огонь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В церемонии приняли участие Герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтёры Победы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Цветы у Вечного огня
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Государственный флаг России на Поклонной горе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юнармейцы