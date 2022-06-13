12 июня у Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Герои труда и лауреаты государственных премий 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Башмет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В церемонии приняли участие герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кадеты

Церемония подъёма флага сопровождалась композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона. После завершения торжественной церемонии участники мероприятия посетили Музей Победы и возложили цветы к Вечному огню.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В церемонии приняли участие Герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтёры Победы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Вечному огню

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у Вечного огня

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Вечному огню

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный флаг России на Поклонной горе