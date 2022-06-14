На набережной Ялты прошёл III Александровский бал кадет. Бал приурочили сразу к двум памятным датам: к 210-летию Отечественной войны 1812 года и Дню России.

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

В торжестве приняли участие 250 кадет ялтинской средней школы № 11. Под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии кадеты станцевали всё, что было популярно во времена светских раутов: вальс, полонез, кадриль, полька и па-де грас.

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Инициатором бала стал директор МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11» Александр Тутатчиков, а главным распорядителем — председатель некоммерческой общественной организации «Наследники России» Анна Корякова.

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM III Александровский бал кадет в Ялте