11 июня в Ставрополе на Владимирской площади стартовал Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация».

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Мероприятие началось с арт-пленэра, в котором приняли участие более 200 художников из Белоруссии, Китая, ДНР и разных регионов России, включая Крым. В рамках пленэра прошли мастер-классы по живописи, акварели, батику, гончарному делу, граффити и декоративно-прикладному искусству.

Александр Погожев ИА REGNUM Арт-пленэр

Александр Погожев ИА REGNUM Мастер-класс по живописи

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Здесь же на площади работал книжный фестиваль-ярмарка с участием авторов, книгоиздателей, книжных магазинов и библиотек Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Жители и гости Ставрополя приняли участие в открытом мастер-классе по развитию пластической и хореографической выразительности. Также работали творческие лаборатории для детей и взрослых, в которых они учились мастерить кукол и брелоки.

Александр Погожев ИА REGNUM Мастер-класс по развитию пластической и хореографической выразительности

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Вечером на сцене перед зрителями прошло дефиле народных костюмов, выступление этно-исполнителей из регионов России.

Александр Погожев ИА REGNUM Участники дефиле народных костюмов

Александр Погожев ИА REGNUM Участники дефиле народных костюмов

Александр Погожев ИА REGNUM Участники дефиле народных костюмов

Александр Погожев ИА REGNUM Выступление этно-исполнителей из регионов России

Александр Погожев ИА REGNUM Выступление этно-исполнителей из регионов России

Александр Погожев ИА REGNUM Выступление этно-исполнителей из регионов России

Александр Погожев ИА REGNUM Выступление этно-исполнителей из регионов России

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Официальной частью открытия форума «Белая акация» стал гала-концерт имперского русского балета из Москвы.

Александр Погожев ИА REGNUM Концерт имперского русского балета из Москвы

Александр Погожев ИА REGNUM Концерт имперского русского балета из Москвы

Александр Погожев ИА REGNUM Концерт имперского русского балета из Москвы

Мероприятие будет проходить до 14 июня на разных площадках Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимирская площадь в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Vll Международный форум творческих союзов «Белая акация»

Александр Погожев ИА REGNUM Светомузыкальный фонтан на Владимирской площади