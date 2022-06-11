На Центральном стадионе «Артека» в канун Дня России прошла патриотическая акция «Мы — дети России». В акции приняли участие около 3000 ребят.

Александр Полегенько ИА REGNUM Карта России, воспроизведённая детьми «Артека»

Под гимн артековцы выстроились в географический контур Российской Федерации и создали живую надпись: «Артек, Россия». Живой контур занял площадь более 4 000 кв. м. Таким способом ребята продемонстрировали, насколько велика наша страна.

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

Александр Полегенько ИА REGNUM Патриотическая акция ко Дню России в «Артеке»

День России — один из важных праздников «Артека»: каждую смену здесь собираются дети из разных регионов, знакомятся друг с другом, открывают для себя культуру народов, которые живут в России.

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Артек»