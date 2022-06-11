В Ессентуках 1–5 июня прошёл чемпионат и первенство России по классическим дисциплинам парашютного спорта. Победители соревнований отправятся на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году в Китае.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Подготовка парашютистов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Подготовка парашютистов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Соревнования прошли на одном из старейших аэродромов России — «Ессентукском АСК ДОСААФ». Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации. Спортсмены отстаивали титул лучших в различных дисциплинах: «точность приземления личная и групповая», «акробатика», «двоеборье» и т.д.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Парашютисты
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов ИА REGNUM
Перед прыжком
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пилот самолёта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Вид на Ессентуки
Денис Абрамов ИА REGNUM
Прыжок с парашютом

Лучший результат по точности приземления показали москвичи Любовь Екшикеева и Александр Иванов. В воздушной акробатике первое место заняли Евгения Фурман (Москва) и Михаил Мельников (Москва), а в двоеборье — Ольга Кравченко (Рязанская область) и Дмитрий Максимов (Москва).

Денис Абрамов ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов ИА REGNUM
Результаты соревнований
Денис Абрамов ИА REGNUM
Медали
Денис Абрамов ИА REGNUM
Церемония награждения
Денис Абрамов ИА REGNUM
Церемония награждения