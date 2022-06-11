В Ессентуках 1–5 июня прошёл чемпионат и первенство России по классическим дисциплинам парашютного спорта. Победители соревнований отправятся на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году в Китае.

Денис Абрамов ИА REGNUM Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Подготовка парашютистов

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Подготовка парашютистов

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Соревнования прошли на одном из старейших аэродромов России — «Ессентукском АСК ДОСААФ». Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации. Спортсмены отстаивали титул лучших в различных дисциплинах: «точность приземления личная и групповая», «акробатика», «двоеборье» и т.д.

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»

Денис Абрамов ИА REGNUM Парашютисты

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Прыжок с парашютом

Денис Абрамов ИА REGNUM Прыжок с парашютом

Денис Абрамов ИА REGNUM Перед прыжком

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Прыжок с парашютом

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Прыжок с парашютом

Денис Абрамов ИА REGNUM Пилот самолёта

Денис Абрамов ИА REGNUM Вид на Ессентуки

Денис Абрамов ИА REGNUM Прыжок с парашютом

Лучший результат по точности приземления показали москвичи Любовь Екшикеева и Александр Иванов. В воздушной акробатике первое место заняли Евгения Фурман (Москва) и Михаил Мельников (Москва), а в двоеборье — Ольга Кравченко (Рязанская область) и Дмитрий Максимов (Москва).

Денис Абрамов ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта

Денис Абрамов ИА REGNUM Результаты соревнований

Денис Абрамов ИА REGNUM Медали

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония награждения