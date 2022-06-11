В Ессентуках 1–5 июня прошёл чемпионат и первенство России по классическим дисциплинам парашютного спорта. Победители соревнований отправятся на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году в Китае.
Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Соревнования прошли на одном из старейших аэродромов России — «Ессентукском АСК ДОСААФ». Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации. Спортсмены отстаивали титул лучших в различных дисциплинах: «точность приземления личная и групповая», «акробатика», «двоеборье» и т.д.
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Лучший результат по точности приземления показали москвичи Любовь Екшикеева и Александр Иванов. В воздушной акробатике первое место заняли Евгения Фурман (Москва) и Михаил Мельников (Москва), а в двоеборье — Ольга Кравченко (Рязанская область) и Дмитрий Максимов (Москва).
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта