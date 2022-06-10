В Петербурге воссоздали петровские гуляния после победы в Северной войне
Очередным этапом масштабных торжеств по случаю 350-летия со дня рождения Петра Великого в Петербурге стал фестиваль «Град Петров». Он начался 10 июня в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и продлится два дня.
Гостям фестиваля с элементами исторической реконструкции предстоит погрузиться в атмосферу петровского Петербурга, мысленно перенестись в дни окончания Северной войны, по случаю победы России в которой Петр I организовал недельный карнавал.
В программе современного фестиваля — не только карнавал, но и бал-маскарад. В Петропавловке будут работать ярмарки и мастерские. В них посетители познакомятся с ремеслами, которыми владел сам царь, например, плотницким умением.
Специалисты в области исторического костюма покажут одежду XVIII века и расскажут о платьях петровского времени. Также можно будет познакомиться с основами морской навигации, которая в то время была тесно связано с наблюдением за небесными светилами.