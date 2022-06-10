Очередным этапом масштабных торжеств по случаю 350-летия со дня рождения Петра Великого в Петербурге стал фестиваль «Град Петров». Он начался 10 июня в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и продлится два дня.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник фестиваля «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Гостям фестиваля с элементами исторической реконструкции предстоит погрузиться в атмосферу петровского Петербурга, мысленно перенестись в дни окончания Северной войны, по случаю победы России в которой Петр I организовал недельный карнавал.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник фестиваля «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

В программе современного фестиваля — не только карнавал, но и бал-маскарад. В Петропавловке будут работать ярмарки и мастерские. В них посетители познакомятся с ремеслами, которыми владел сам царь, например, плотницким умением.

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров»

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров»

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс во время фестиваля «Град Петров»

Специалисты в области исторического костюма покажут одежду XVIII века и расскажут о платьях петровского времени. Также можно будет познакомиться с основами морской навигации, которая в то время была тесно связано с наблюдением за небесными светилами.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Град Петров» на территории Петропавловской крепости