В Комплексе «Гостиный Двор» прошла XXVII Международная выставка «АРХ Москва». Главной темой выставки в 2022 году стала «Устойчивость».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

В выставке приняли участие более 200 участников: среди них государственные, архитектурные студии и дизайн-бюро, профильные учебные заведения, девелоперы, а также производители и дистрибьюторы материалов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Основные разделы выставки разделили на темы «Архитектура», «Дизайн», «Урбанистика», «Материалы и решения», «Технологии» и «Образование». Специальный раздел выставки посвятили архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Хорошо известная любому архитектору витрувианская триада «прочность — польза — красота» стала в новое время постепенно меняться. Причём, если красота субъективная, относящаяся к области искусства, продолжает существовать независимо (хотя ее критерии и меняются), то прочность и польза сначала превратились в надежность и функциональность (вкупе с эффективностью), а затем слились воедино в рамках устойчивости.

Именно это интегральное понятие теперь определяет практическую сторону архитектуры. Оно очень многозначно: от простой конструктивной устойчивости, устойчивого равновесия, без которого не может существовать здание — витрувианской прочности, до долговременного существования в работоспособном состоянии без лишних затрат, имеющего в основе витрувианскую пользу. Вместе эти два полюса подразумевают устойчивое существование и устойчивое развитие, причем не зданий, а скорее сетей и сообществ, которые эти здания используют». Отметили кураторы выставки Василий Бычков и Илья Мукосей в «манифесте куратора».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXVII Международная выставка «АРХ Москва»