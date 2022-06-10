В Екатеринбурге на площадке Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 9 июня открылась IX межрегиональная Российско-киргизская конференция. В ней участвуют порядка 400 человек из 18 регионов обеих стран.

Среди них представители органов власти, предприятий, бизнес-объединений, экспертного сообщества, вузов и СМИ.

Ранее приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев

Алексей Колчин ИА REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Российско-Киргизкая межрегиональная конференция

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев