На Урале проходит IX Российско-киргизская конференция — фоторепортаж
10 июня 2022
В Екатеринбурге на площадке Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 9 июня открылась IX межрегиональная Российско-киргизская конференция. В ней участвуют порядка 400 человек из 18 регионов обеих стран.
Среди них представители органов власти, предприятий, бизнес-объединений, экспертного сообщества, вузов и СМИ.
Ранее приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Российско-Киргизкая межрегиональная конференция
Алексей Колчин ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев