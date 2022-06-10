В Оружейной палате 10 июня открылась выставка «Юбилей Петра I в Москве 1872 года», которая посвящена Политехнической выставке, проведенной в честь двухсотлетия первого русского императора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Юбилей Петра I в Москве 1872 года» в Оружейной палате

Политехническая выставка 150 лет назад стала самым грандиозным и необычным проектом, приуроченным к юбилею Петра Первого. Выставка была расположена на территории Кремля и вокруг него. Масштабы проекта поражали, тем более что в России не проводились ранее павильонные выставки. Здесь демонстрировались достижения в области естественных наук, техники и промышленности. А также были представлены успехи в педагогических и медицинских дисциплинах. Делились опытом ведения домашнего хозяйства. Рассказывали об истории, архитектуре и искусстве. На плане проекта, представленном на выставке Оружейной палаты, можно увидеть расположение павильонов в Александровском саду, на набережной и внутри Кремля.

План Политехнической выставки 1872 года в Москве. Россия, 1872 г. Музеи Московского Кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павильон Исторического музея Военного отдела Политехнической выставки. 1872 г. Вид с Ивановской площади. Россия, Москва.1872

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспозиция русского вооружения. Альбуминовый отпечаток. Москва.1872. Фотоателье М. М. Панова

На экспозиции представлен фотографический портрет главного «идеолога» Петровского юбилея, директора Оружейной палаты и председателя Исторического отдела Политехнической выставки Сергея Михайловича Соловьева и предметы из фондов Музеев Московского Кремля, которые в 1872 году выставлялись в Историческом и военном отделах Политехнической выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портрет Сергея Михайловича Соловьева. Альбуминовый отпечаток. Москва.1872. Фотоателье М. М. Панова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Образцы русской артиллерии. Альбуминовый отпечаток. Москва.1872. Фотоателье М. М. Панова

В павильоне Исторического отдела выставлялось около 300 портретов Петра в разном исполнении. Это были и живописные портреты больших размеров, и миниатюры на табакерках. Портрет Петра, автором которого является Иоганн Готфрид Таннауэр, сейчас висит в парадном вестибюле Оружейной палаты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иоганн Готфрид Таннауэр. Портрет Петра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Альбом к 200-летнему юбилею Петра Великого 1672–1872. П. Н. Петров, С. Н. Шубинский. Санкт-Петербург. 1872

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лядунка. Россия. Конец XVII — первая треть XVIII

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Орден Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Мединский на открытии выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елена Юрьевна Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля

Предметы из стекла, прославляющие императора и победы, кубки и стаканы редко выставляются в экспозиции. На выставке показан один из двух орденов Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, создавшему орденскую систему в России. На экспозиции выставлены два редчайших казнозарядных ружья и пищаль XVIII века. Выставка продлится до 10 августа 2022 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кубки с крышками. Россия. Ямбургский стекольный завод (?). Начало XVIII века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кубки с крышками. Россия. Ямбургский стекольный завод (?). Начало XVIII века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кубки с крышками. Россия. Ямбургский стекольный завод (?). Начало XVIII века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кубок. Россия. Измайловский стекольный завод. I четверть XVIII

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стакан. Измайловский стекольный завод. 1710

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Два казнозарядных ружья и пищаль XVIII века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Два казнозарядных ружья и пищаль XVIII века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Два казнозарядных ружья и пищаль XVIII века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Офицерские нагрудные знаки Швеция и Россия. Пистолеты с ударно-кремниевым замком. Сестрорецк. 1725