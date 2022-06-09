В Ставрополе спасатели оперативно прибыли и приступили к ликвидации последствий хлопка газо-воздушной смеси, случившегося утром 9 июня в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Перспективном. В результате пострадала женщина — хозяйка квартиры, где случился взрыв бытового газа. 50 человек были эвакуированы. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте происшествия.

Александр Погожев ИА REGNUM Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Владимир Воронин, сообщение о хлопке в 12-этажном доме в экстренные службы поступило в 11:27 мск. Взрывной волной повреждены окна в квартирах, расположенных на втором этаже. Механические повреждения есть у шести припаркованных у дома автомобилей. Нарушений конструкций дома не выявлено.

На месте происшествия работали более 70 человек и около 25 единиц спецтехники.

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Все расходы, связанные с восстановлением разрушенных квартир, власти города и управляющая компания возьмут на себя. Жильцам окажут всю необходимую помощь. Ремонт будет осуществлён за счёт муниципальной казны и бюджета управляющей компании.

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники коммунальной службы

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

Александр Погожев ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей

«В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. Причина устанавливается. Пострадали четыре квартиры — окна, входные двери, лифты. Организованы работы по восстановлению разрушений. Сейчас важно обеспечить жизнеобеспечение дома», — отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Иван Ульянченко, глава города Ставрополя

По факту взрыва бытового газа в Ставрополе назначена доследственная проверка. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Анатолий Дёмин.

Александр Погожев ИА REGNUM Анатолий Демин, заместитель руководителя Следственного управления по Ставропольскому краю

На месте происшествия в течение нескольких часов работала следственно-оперативная группа.

Александр Погожев ИА REGNUM На месте происшествия работают спасатели и следователи

Александр Погожев ИА REGNUM На месте происшествия работают спасатели и следователи

Александр Погожев ИА REGNUM На месте происшествия работают спасатели и следователи

Александр Погожев ИА REGNUM На месте происшествия работают спасатели и следователи