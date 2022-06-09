В день 350-летия со дня рождения Петра I на Марсовом поле Санкт-Петербурга для публики открылся большой выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022».

В рамках проекта в специально созданных временных деревянных павильонах с навесами представлены 30 исторических картин, на которых художники описали главные деяния первого российского императора.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Проект является реконструкцией экспозиции, которая была создана 150 лет назад по инициативе императора Александра II, в дни празднования 200-летнего юбилея Петра I.

«В 1872 году Александр II решил устроить народные гулянья в честь дня рождения Петра I. Более того, он решил еще и просветить народ. Чтобы народ мог узнать российскую историю, сделали 30 картин», — рассказал в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» арт-директор проекта Глеб Фильштинский.

По его словам, 14 представленных сегодня картин — оригиналы, восстановленные методом цифровой реставрации. Еще 16 работ — это взгляд современных художников на время Петра Великого.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

С помощью QR-кодов посетители смогут посмотреть видеоаннотацию о картине, а с помощью технологий дополненной реальности можно увидеть виртуальную реконструкцию народных гуляний 1872 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка фотографируется с сиренью на Марсовом поле

Экспозиция будет открыта круглосуточно и бесплатно с 9 июня по 9 августа 2022 года.