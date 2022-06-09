В день 350-летия со дня рождения Петра I на Марсовом поле Санкт-Петербурга для публики открылся большой выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022».
В рамках проекта в специально созданных временных деревянных павильонах с навесами представлены 30 исторических картин, на которых художники описали главные деяния первого российского императора.
Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Посетители рассматривают одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Проект является реконструкцией экспозиции, которая была создана 150 лет назад по инициативе императора Александра II, в дни празднования 200-летнего юбилея Петра I.
«В 1872 году Александр II решил устроить народные гулянья в честь дня рождения Петра I. Более того, он решил еще и просветить народ. Чтобы народ мог узнать российскую историю, сделали 30 картин», — рассказал в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» арт-директор проекта Глеб Фильштинский.
По его словам, 14 представленных сегодня картин — оригиналы, восстановленные методом цифровой реставрации. Еще 16 работ — это взгляд современных художников на время Петра Великого.
Посетительница рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Посетительница рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Посетительница рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Посетитель рассматривает одну из картин на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022»
Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
С помощью QR-кодов посетители смогут посмотреть видеоаннотацию о картине, а с помощью технологий дополненной реальности можно увидеть виртуальную реконструкцию народных гуляний 1872 года.
Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Посетители на выставке «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле
Девушка фотографируется с сиренью на Марсовом поле
Экспозиция будет открыта круглосуточно и бесплатно с 9 июня по 9 августа 2022 года.