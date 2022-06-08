Объявление шведского мебельного концерна IKEA о том, что фирма на время останавливает деятельность в России и Белоруссии, теперь не вызывает ни зависти, ни сожаления. Производство мебели в России на фоне внешнего санкционного давления заметно оживилось. На Ставрополье в этом убедились корреспонденты ИА REGNUM.
Предприятие «Донская мебель» производит корпусную мебель с 2 001 года. Продукция сделана из ламинированного ДСП и распространяется в основном в собственных магазинах на Ставрополье. Основные продажи обеспечивают реализаторы в Пятигорске, Черкесске, Невинномысске. Сырьё приобретается в Костромской области. Стоимость его не изменилась. Фурнитура используется китайского производства, цены на неё стабилизировались.
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Пленка для зеркал
Александр Погожев ИА REGNUM
Сборка двери для шкафа-купе
Александр Погожев ИА REGNUM
Сборка двери для шкафа-купе
Александр Погожев ИА REGNUM
Готовая дверь для шкафа-купе
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Станок для сверления отверстий в торцах деталей
Александр Погожев ИА REGNUM
Станок для сверления отверстий в торцах деталей
Александр Погожев ИА REGNUM
Поклейка кромки на торцы деталей мебели
Производители ориентируются на удовлетворение индивидуальных предпочтений заказчика, мебель могут изготовить даже по эскизу от руки, отмечает руководитель предприятия Эрнест Гаспарян. Он отмечает, что сегодня рассматривается возможность поставок мебели в Донбасс.
Александр Погожев ИА REGNUM
Эрнест Гаспарян, руководитель мебельного предприятия «Донская мебель»
«Нам только решить проблему логистики, и всё. Вообще массовое производство — это то, к чему стремится любое предприятие. Индивидуальные вещи выходят очень дорого. Когда есть объём, много объектов, нуждающихся в мебели, тогда есть и возможность обеспечить сотрудников зарплатой. Мы готовы принять участие в восстановлении Донбасса», — говорит Эрнест Гаспарян.
Александр Погожев ИА REGNUM
Нанесение узора на деталь мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники мебельного цеха распускают лист ЛДСП
Александр Погожев ИА REGNUM
Сборка мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Шлифовка деталей мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Шлифовка деталей мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству корпусной мебели
Более 20 лет мебельным производством на Ставрополье занимается компания «СБК». Работники производят корпусную мебель для жилых помещений, сопутствующие товары. В ассортименте — кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы-купе, тумбы под аппаратуру и компьютерные столы.
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Изготовление фасадов
Александр Погожев ИА REGNUM
Профиль для фасадов
Александр Погожев ИА REGNUM
Изготовление фасадов
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
«За смену мы перерабатываем около 3 тыс. квадратных метров плитных материалов (ЛДСП). У нас работает три смены. Очень трудно точно сказать, сколько мы производим мебели, так как она модульная, и можно подбирать разные варианты, составляя гарнитур», — отмечает заместитель директора предприятия Елена Колганова.
Александр Погожев ИА REGNUM
Елена Колганова, заместитель директора предприятия
География сбыта широкая. Мебель реализуется в основном в России через представительства в Крыму, Краснодаре, Москве, Воронеже. Есть партнёры в Красноярске, Владивостоке, Астрахани и Владикавказе. Также мебель отправляется в Казахстан, Киргизию, Армению.
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственный цех мебельного предприятия. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник мебельного предприятия
Александр Погожев ИА REGNUM
Обрезка кромки изделия
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское
Александр Погожев ИА REGNUM
Кромка для мебели
Санкции на работе предприятия практически не сказались, так как на замену импортной фурнитуре пришли отечественные производители. Осенью 2 022 года предприятие планирует запустить в работу магазин на 1,5 тысячи кв. метров, где будет представлена не только мебель собственного производства, но и модели партнёров.
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад предприятия по производству мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад предприятия по производству мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Склад предприятия по производству мебели
Собственное производство мебели из массива сосны, ясеня, дуба организовал на Ставрополье индивидуальный предприниматель Сергей Попов. Продукцию заказывают в основном для создания интерьера в кафе, беседках, частных домах. В месяц мебельный цех выпускает в среднем 60 единиц изделий. Это спальни, столы, стулья, кухни, стеллажи, шкафы, двери, люстры.
Древесина для будущей мебели закупается в Ярославле и Архангельске, затем проходит стадию сушки в Ногинске. Только после этого материал поступает в цех.
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев ИА REGNUM
Корпусная мебель из дерева
Александр Погожев ИА REGNUM
Оборудование для изготовления мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник цеха проверяет доску
Александр Погожев ИА REGNUM
Материал для изготовления мебельных гарнитуров
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
«В 2 009 году экономика была на подъёме, люди богатели и хотели хорошую, дорогую мебель, и Сергей, мой партнер, пошёл в этом направлении и не прогадал. Мало конкурентов. Производителей корпусной мебели из ЛДСП очень много и конкурировать тяжело», — говорит напарник Сергея Михаил Колесников.
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев ИА REGNUM
Производство мебели из дерева
Александр Погожев ИА REGNUM
Мастер делает расчеты
Александр Погожев ИА REGNUM
Изготовление деревянных дверей
Открытие мебельного цеха помогло трудоустроить 20 человек. На предприятии задействованы не только деревообработчики, но и продавцы, дизайнеры, бухгалтеры, водители, сборщики. Люди рады, что смогли найти достойную работу. Сегодня они обеспечены заказами на два месяца вперёд.
Александр Погожев ИА REGNUM
Лакокрасочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Лакокрасочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Лакокрасочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник в лакокрасочном цехе
Александр Погожев ИА REGNUM
Лакокрасочный цех
Александр Погожев ИА REGNUM
Мебельный цех
Богатая история у фабрики «Вектра», которая с 2 003 года изготавливает в Невинномыске корпусную мебель: кухни, шкафы по индивидуальным заказам. Процесс производства максимально упрощён за счёт использования компьютерных технологий. В среднем в месяц предприятие выпускает около 120 изделий.
Александр Погожев ИА REGNUM
Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск
Александр Погожев ИА REGNUM
Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка фасадов мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Станок для поклейки кромки на детали мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Станок для поклейки кромки на детали мебели
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник цеха подготавливает пилу к работе
Александр Погожев ИА REGNUM
Пильщик во время работы
Александр Погожев ИА REGNUM
Изготовление кухонной столешницы
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка пластика для кухонных столешниц
Александр Погожев ИА REGNUM
Фрезеровка столешницы
Александр Погожев ИА REGNUM
Ламинированные древесно-стружечные плиты
«Парк оборудования у нас приобретён, необходимости в новом оборудовании нет. Если потребуется, то мы сможет воспользоваться азиатскими аналогами. 99% сырьевой продукции производится в России. Дефицита материалов сегодня нет. Сырьё поставляется из Вышнего Волочка, Балабанова. Работаем практически со всеми производителями и наращиваем объём производства», — говорит директор компании «Вектра» Андрей Семенов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Андрей Семенов, директор компании «Вектра»
Компания ведёт переговоры о сотрудничестве со столичными дизайнерами, чтобы поставлять мебель в города-миллионники. Представительства компании уже открыты в Черкесске, Ставрополе, на Кубани (Новороссийск, Анапа, Краснодар). Продукция активно представлена в социальных сетях и на различных интернет-сайтах.