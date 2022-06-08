Объявление шведского мебельного концерна IKEA о том, что фирма на время останавливает деятельность в России и Белоруссии, теперь не вызывает ни зависти, ни сожаления. Производство мебели в России на фоне внешнего санкционного давления заметно оживилось. На Ставрополье в этом убедились корреспонденты ИА REGNUM.

Предприятие «Донская мебель» производит корпусную мебель с 2 001 года. Продукция сделана из ламинированного ДСП и распространяется в основном в собственных магазинах на Ставрополье. Основные продажи обеспечивают реализаторы в Пятигорске, Черкесске, Невинномысске. Сырьё приобретается в Костромской области. Стоимость его не изменилась. Фурнитура используется китайского производства, цены на неё стабилизировались.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Пленка для зеркал

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка двери для шкафа-купе

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка двери для шкафа-купе

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая дверь для шкафа-купе

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Станок для сверления отверстий в торцах деталей

Александр Погожев ИА REGNUM Станок для сверления отверстий в торцах деталей

Александр Погожев ИА REGNUM Поклейка кромки на торцы деталей мебели

Производители ориентируются на удовлетворение индивидуальных предпочтений заказчика, мебель могут изготовить даже по эскизу от руки, отмечает руководитель предприятия Эрнест Гаспарян. Он отмечает, что сегодня рассматривается возможность поставок мебели в Донбасс.

Александр Погожев ИА REGNUM Эрнест Гаспарян, руководитель мебельного предприятия «Донская мебель»

«Нам только решить проблему логистики, и всё. Вообще массовое производство — это то, к чему стремится любое предприятие. Индивидуальные вещи выходят очень дорого. Когда есть объём, много объектов, нуждающихся в мебели, тогда есть и возможность обеспечить сотрудников зарплатой. Мы готовы принять участие в восстановлении Донбасса», — говорит Эрнест Гаспарян.

Александр Погожев ИА REGNUM Нанесение узора на деталь мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Работники мебельного цеха распускают лист ЛДСП

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Шлифовка деталей мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Шлифовка деталей мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству корпусной мебели

Более 20 лет мебельным производством на Ставрополье занимается компания «СБК». Работники производят корпусную мебель для жилых помещений, сопутствующие товары. В ассортименте — кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы-купе, тумбы под аппаратуру и компьютерные столы.

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление фасадов

Александр Погожев ИА REGNUM Профиль для фасадов

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление фасадов

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

«За смену мы перерабатываем около 3 тыс. квадратных метров плитных материалов (ЛДСП). У нас работает три смены. Очень трудно точно сказать, сколько мы производим мебели, так как она модульная, и можно подбирать разные варианты, составляя гарнитур», — отмечает заместитель директора предприятия Елена Колганова.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Колганова, заместитель директора предприятия

География сбыта широкая. Мебель реализуется в основном в России через представительства в Крыму, Краснодаре, Москве, Воронеже. Есть партнёры в Красноярске, Владивостоке, Астрахани и Владикавказе. Также мебель отправляется в Казахстан, Киргизию, Армению.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех мебельного предприятия. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Работник мебельного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Обрезка кромки изделия

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Предприятие по производству мебели. Ставропольский край, с. Верхнерусское

Александр Погожев ИА REGNUM Кромка для мебели

Санкции на работе предприятия практически не сказались, так как на замену импортной фурнитуре пришли отечественные производители. Осенью 2 022 года предприятие планирует запустить в работу магазин на 1,5 тысячи кв. метров, где будет представлена не только мебель собственного производства, но и модели партнёров.

Александр Погожев ИА REGNUM Склад предприятия по производству мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Склад предприятия по производству мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Склад предприятия по производству мебели

Собственное производство мебели из массива сосны, ясеня, дуба организовал на Ставрополье индивидуальный предприниматель Сергей Попов. Продукцию заказывают в основном для создания интерьера в кафе, беседках, частных домах. В месяц мебельный цех выпускает в среднем 60 единиц изделий. Это спальни, столы, стулья, кухни, стеллажи, шкафы, двери, люстры.

Древесина для будущей мебели закупается в Ярославле и Архангельске, затем проходит стадию сушки в Ногинске. Только после этого материал поступает в цех.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

Александр Погожев ИА REGNUM Корпусная мебель из дерева

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для изготовления мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

Александр Погожев ИА REGNUM Работник цеха проверяет доску

Александр Погожев ИА REGNUM Материал для изготовления мебельных гарнитуров

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

«В 2 009 году экономика была на подъёме, люди богатели и хотели хорошую, дорогую мебель, и Сергей, мой партнер, пошёл в этом направлении и не прогадал. Мало конкурентов. Производителей корпусной мебели из ЛДСП очень много и конкурировать тяжело», — говорит напарник Сергея Михаил Колесников.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

Александр Погожев ИА REGNUM Мастер делает расчеты

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление деревянных дверей

Открытие мебельного цеха помогло трудоустроить 20 человек. На предприятии задействованы не только деревообработчики, но и продавцы, дизайнеры, бухгалтеры, водители, сборщики. Люди рады, что смогли найти достойную работу. Сегодня они обеспечены заказами на два месяца вперёд.

Александр Погожев ИА REGNUM Лакокрасочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Лакокрасочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Лакокрасочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Работник в лакокрасочном цехе

Александр Погожев ИА REGNUM Лакокрасочный цех

Александр Погожев ИА REGNUM Мебельный цех

Богатая история у фабрики «Вектра», которая с 2 003 года изготавливает в Невинномыске корпусную мебель: кухни, шкафы по индивидуальным заказам. Процесс производства максимально упрощён за счёт использования компьютерных технологий. В среднем в месяц предприятие выпускает около 120 изделий.

Александр Погожев ИА REGNUM Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Мебельная фабрика «Вектра». Невинномысск

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка фасадов мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Станок для поклейки кромки на детали мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Станок для поклейки кромки на детали мебели

Александр Погожев ИА REGNUM Работник цеха подготавливает пилу к работе

Александр Погожев ИА REGNUM Пильщик во время работы

Александр Погожев ИА REGNUM Изготовление кухонной столешницы

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка пластика для кухонных столешниц

Александр Погожев ИА REGNUM Фрезеровка столешницы

Александр Погожев ИА REGNUM Ламинированные древесно-стружечные плиты

«Парк оборудования у нас приобретён, необходимости в новом оборудовании нет. Если потребуется, то мы сможет воспользоваться азиатскими аналогами. 99% сырьевой продукции производится в России. Дефицита материалов сегодня нет. Сырьё поставляется из Вышнего Волочка, Балабанова. Работаем практически со всеми производителями и наращиваем объём производства», — говорит директор компании «Вектра» Андрей Семенов.

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Семенов, директор компании «Вектра»

Компания ведёт переговоры о сотрудничестве со столичными дизайнерами, чтобы поставлять мебель в города-миллионники. Представительства компании уже открыты в Черкесске, Ставрополе, на Кубани (Новороссийск, Анапа, Краснодар). Продукция активно представлена в социальных сетях и на различных интернет-сайтах.

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка продукции предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка продукции предприятия