В честь 223-летия со дня рождения великого русского поэта и основателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина Ставрополь окунулся в пушкинскую эпоху. Городской литературный праздник «О Пушкине, о книге, о любви!» объединил людей всех возрастов. В вальсе закружились гости и жители столицы Ставропольского края. Корреспонденты ИА REGNUM стали свидетелями «Пушкинского бала».

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Старт торжествам по случаю годовщины рождения драматурга, прозаика был дан утром 6 июня на детской площадке у бассейна «Юность», где открылся летний читальный зал и состоялась праздничная программа «Здесь Пушкиным всё дышит».

Затем гостей праздника ждали зарисовки от молодёжного театра «Светоч», интерактив от литературно-музыкального театра «Гармония», а также игра-путешествие, викторина. Стихотворения Александра Пушкина прозвучали здесь не единожды. Любителям поэзии предложили написать письмо с признаниями в любви, побывать на уроке французского и пленэре.

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

В день рождения поэта преобразилась Александровская площадь. Здесь была воссоздана атмосфера XIX века. Изысканно одетые дамы и кавалеры приготовились к торжественному балу. К знаменательному дню участники изучили не только вальс, польку, мазурка, полонез, без которых в ту эпоху не обходилось ни одно светское мероприятие, но и этикет, умение держаться в обществе.

«Во дни веселий и желаний

Я был от балов без ума:

Верней нет места для признаний

И для вручения письма…» (Отрывок из романа «Евгений Онегин»)

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Между танцами исполнялись русские романсы, были представлены небольшие театральные зарисовки. На танцевальной площадке у памятника «Ангел» состоялся мастер-класс по бальным танцам.

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Александр Погожев ИА REGNUM «Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела

Ставропольские поэты, читатели, работники библиотек почтили память великого русского поэта. К памятнику Александру Пушкину легли живые цветы.

Пушкинский день отметили и в летних детских лагерях Ставрополя.