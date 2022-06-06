Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова расположен в центре Москвы. Большая территория с огромным разнообразием растений. Сад красив в любое время года. В этом году из-за холодного мая многие растения зацвели позже обычного. А теплые дни начала лета позволили раскрыть бутоны растений, цветущих в июне.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Сейчас здесь можно любоваться цветением магнолии, кустов сирени и рододендрума. Удивляющие многообразие формы и расцветок тюльпаны цветут на лужайке и вдоль дорожек в тени. Большие кусты древовидных пионов расположились рядом с открытыми лужайками с разнотравьем и низкорослыми цветами.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Коллекционные виды кустов сирени увешаны благоухающими шапками цветов. Рядом можно увидеть плодовые деревья, усыпанные цветами вдоль всех веточек и по стволу.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ботанический сад МГУ
Гости и жители столицы приходят в сад отдохнуть и полюбоваться многоцветием растений особенно в теплое время года. В саду есть площадки для детских игр и мастер-классов. Солнечные места уютно сочетаются с теневыми дорожками и местами отдыха. Уникальное место с живой природой расположено в центре столицы у метро Проспект Мира.