Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова расположен в центре Москвы. Большая территория с огромным разнообразием растений. Сад красив в любое время года. В этом году из-за холодного мая многие растения зацвели позже обычного. А теплые дни начала лета позволили раскрыть бутоны растений, цветущих в июне.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Сейчас здесь можно любоваться цветением магнолии, кустов сирени и рододендрума. Удивляющие многообразие формы и расцветок тюльпаны цветут на лужайке и вдоль дорожек в тени. Большие кусты древовидных пионов расположились рядом с открытыми лужайками с разнотравьем и низкорослыми цветами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Коллекционные виды кустов сирени увешаны благоухающими шапками цветов. Рядом можно увидеть плодовые деревья, усыпанные цветами вдоль всех веточек и по стволу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Гости и жители столицы приходят в сад отдохнуть и полюбоваться многоцветием растений особенно в теплое время года. В саду есть площадки для детских игр и мастер-классов. Солнечные места уютно сочетаются с теневыми дорожками и местами отдыха. Уникальное место с живой природой расположено в центре столицы у метро Проспект Мира.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ботанический сад МГУ