Фрагменты храма Святого Иоанна Воина, который считается последним храмом в Севастополе, построенном до Революции 1917 года, показали журналистам. Побывать на месте раскопок удалось фотокорреспонденту ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Гарнизонная церковь была заложена в 1913 году, в 1916 году её освятили. Но простояла она считаные десятилетия: в годы Великой Отечественной войны здание церкви было разрушено. В советское время на этом месте построили Механический завод.

Фундамент, а позже и фрагменты храмовой стены, лестницы и апсиды были обнаружены в ходе работ на площадке строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе в 2021–2022 годах.

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Инвентарь

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на площадке строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Севастопольское благочиние выступило с предложением восстановить храм. Однако эксперты полагают, что восстановление церкви на прежнем фундаменте с сохранением исторических элементов невозможно. Тем не менее на месте культурного кластера всё же решили сохранить фрагменты 100-летнего храмового сооружения — лестницу и апсиду.

«На этом восстановить храм невозможно, это даже опасно. Известняковые блоки на известняковом растворе, который давно растрескался. Строить реплику храма св. Иоанна Воина на таких фундаментах начала XX века — это было бы максимально странно», — приводит слова заместителя директора ООО «Археология Крыма» Артёма Кречина севастопольское издание ForPost.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на площадке строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на площадке строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на площадке строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Руины храма Святого Иоанна Воина в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на площадке строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на площадке строительства культурного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе