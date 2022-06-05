4 июня в Ставрополе прошло официальное открытие купального сезона. На территории Комсомольского пруда, который расположен в сердце города, были организованы праздничные мероприятия для гостей и жителей края.

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

С XIX века водоем является городским оазисом и притягивает отдыхающих своим благоприятным расположением в гуще Таманского леса.

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Мэр Ставрополя Иван Ульянченко на открытии купального сезона

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Аниматор на Комсомольском пруду

Александр Погожев ИА REGNUM Пляжный волейбол

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

На пруду разрешено купаться с 1 июня, для комфортного отдыха на пляжах организованы детские и спортивные площадки, есть бесплатные лежаки, вдоль береговой линии имеются спасательные круги, а на водной глади буйками отмечены границы для купания.

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

В день официального открытия на спортивных площадках собрались представители спортивных школ, одни проводили тренировки, другие соревновались в уличных видах спорта. На пленэре в тени деревьев ученики школы художественных искусств рисовали натюрморт и пейзаж. Семьи участвовали в конкурсах, соревновались на катамаранах.

Александр Погожев ИА REGNUM Игра в стритбол

Александр Погожев ИА REGNUM Тренировка на Комсомольском пруду

Александр Погожев ИА REGNUM Натюрморт

Александр Погожев ИА REGNUM Екатерина Цысарь, учитель в художественной школе Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Пляжная зарисовка

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Спортплощадка на Комсомольском пруду

Александр Погожев ИА REGNUM Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе

Любители спортивной рыбалки вдалеке от купающихся удили рыбу в специально отведенном для рыбалки месте.

Александр Погожев ИА REGNUM Рыбалка на Комсомольском пруду

Александр Погожев ИА REGNUM Улов

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник охраны на Комсомольском пруду

Несмотря на попытки недобросовестных чиновников и подрядчиков «заработать» на благоустройстве городского пруда, правоохранители пресекли воровство, и это позволило вовремя начать купальный сезон, которого так ждали ставропольцы.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники полиции и казаки охраняют покой отдыхающих на Комсомольском пруду в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Спасатели оказывают первую помощь отдыхающим на Комсомольском пруду

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник спешит на помощь