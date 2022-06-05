4 июня в Ставрополе прошло официальное открытие купального сезона. На территории Комсомольского пруда, который расположен в сердце города, были организованы праздничные мероприятия для гостей и жителей края.
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
С XIX века водоем является городским оазисом и притягивает отдыхающих своим благоприятным расположением в гуще Таманского леса.
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Мэр Ставрополя Иван Ульянченко на открытии купального сезона
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Аниматор на Комсомольском пруду
Александр Погожев ИА REGNUM
Пляжный волейбол
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
На пруду разрешено купаться с 1 июня, для комфортного отдыха на пляжах организованы детские и спортивные площадки, есть бесплатные лежаки, вдоль береговой линии имеются спасательные круги, а на водной глади буйками отмечены границы для купания.
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Отдыхающие в день открытия купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
В день официального открытия на спортивных площадках собрались представители спортивных школ, одни проводили тренировки, другие соревновались в уличных видах спорта. На пленэре в тени деревьев ученики школы художественных искусств рисовали натюрморт и пейзаж. Семьи участвовали в конкурсах, соревновались на катамаранах.
Александр Погожев ИА REGNUM
Игра в стритбол
Александр Погожев ИА REGNUM
Тренировка на Комсомольском пруду
Александр Погожев ИА REGNUM
Натюрморт
Александр Погожев ИА REGNUM
Екатерина Цысарь, учитель в художественной школе Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Пляжная зарисовка
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Спортплощадка на Комсомольском пруду
Александр Погожев ИА REGNUM
Открытие купального сезона на Комсомольском пруду в Ставрополе
Любители спортивной рыбалки вдалеке от купающихся удили рыбу в специально отведенном для рыбалки месте.
Александр Погожев ИА REGNUM
Рыбалка на Комсомольском пруду
Александр Погожев ИА REGNUM
Улов
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник охраны на Комсомольском пруду
Несмотря на попытки недобросовестных чиновников и подрядчиков «заработать» на благоустройстве городского пруда, правоохранители пресекли воровство, и это позволило вовремя начать купальный сезон, которого так ждали ставропольцы.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники полиции и казаки охраняют покой отдыхающих на Комсомольском пруду в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Спасатели оказывают первую помощь отдыхающим на Комсомольском пруду