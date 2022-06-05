Бештаугорский заказник был образован в 2001 году с целью сохранения естественного ландшафта, воспроизводства редких и ценных видов растительного и животного мира на территории Кавказских Минеральных Вод.

Денис Абрамов ИА REGNUM Бештаугорский заказник

На территории заказника формируются лечебные минеральные воды курорта. Особенно богаты минеральными водами горы Бештау, Железная и Лысая.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гора Бештау

Денис Абрамов ИА REGNUM Монастырское озеро

Одним из самых живописных маршрутов считается прогулка по кольцевой дороге вокруг горы Бештау. Бештау — пятиглавая гора, состоящая из главной вершины и радиально расходящихся от неё четырёх основных отрогов с вершинами. Высота главной вершины — 1400 м, что делает Бештау самой высокой горой Пятигорья.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гора Бештау

Денис Абрамов ИА REGNUM Гора Шелудивая

Маршрут открывает живописные виды на Пятигорск и Лермонтов, горы Машук, Шелудивая, Юца, Джуца и Верблюд.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гора Шелудивая

Денис Абрамов ИА REGNUM Вид с горы Бештау

Денис Абрамов ИА REGNUM Бештаугорское кольцо

У подножия горы Бештау расположен Успенский Второафонский мужской монастырь, который был основан русскими монахами, прибывшими в начале ХХ столетия со святой горы Афон на Кавказ. Протяженность маршрута вокруг горы — около 13 километров. На склонах вдоль дороги произрастают краснокнижные виды растений.

Денис Абрамов ИА REGNUM Успенский Второафонский монастырь

Денис Абрамов ИА REGNUM Успенский Второафонский монастырь

Денис Абрамов ИА REGNUM Успенский Второафонский монастырь

Флора представлена степными и высокогорными лугами и является одной из богатейших. На территории заказника произрастает более 1587 видов растений, из них 152 вида внесены в Красную книгу Ставропольского края. Здесь впервые были научно описаны многие редкие виды растений: лилия однобратственная, птицемлечник дугообразный, ясенец кавказский, борщевик жесткий, гвоздика душистая, лютик кавказский, бересклет карликовый и другие.

Денис Абрамов ИА REGNUM Бештаугорское кольцо

Денис Абрамов ИА REGNUM Бештаугорское кольцо

Денис Абрамов ИА REGNUM Бештаугорское кольцо

Денис Абрамов ИА REGNUM Флора Бештаугорского заказника очень разнообразна

Прицветниковый мак (Papaver bracteatum) — эндемик предгорий Северного Кавказа, занесён в Красную книгу, растет только на территории заказника, отсюда его второе название — бештаугорский. Цветет в конце мая и начале июня, высота до 120 см, размер чашечки цветка может достигать 30 см в диаметре.

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Денис Абрамов ИА REGNUM Реликтовый прицветниковый мак

Рододендрон желтый (Rhododendron luteum Sweet), или понтийская азалия (Azalea роntica) — кустарник, вид рода Рододендрон (Rhododendron) семейства вересковые (Ericaceae). Занесён в Красную книгу. Растение ядовито.

Денис Абрамов ИА REGNUM Рододендрон желтый

Денис Абрамов ИА REGNUM Рододендрон желтый

Денис Абрамов ИА REGNUM Рододендрон желтый

Денис Абрамов ИА REGNUM Рододендрон желтый

Денис Абрамов ИА REGNUM Рододендрон желтый

Ирис, или Касатик, или Петушок (лат. Iris, радуга) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae). Род насчитывает около 800 видов, раньше его называли «кукушкиными слёзками».

Денис Абрамов ИА REGNUM Дикий ирис

Анемона или ветреница — многолетнее травянистое растение, относящееся к роду лютиковых, занесено в Красную книгу Ставропольского края.

Денис Абрамов ИА REGNUM Анемона