На Заячьем острове Петербурга воссоздали атмосферу Петровской эпохи
Фестиваль исторической реконструкции в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого состоялся на Заячьем острове, у стен Петропавловской крепости — там, где в мае 1703 года будущий император основал город Санкт-Петербург. За одним из множества мероприятий, организованных в честь юбилея Петра Великого, понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.
В ходе фестиваля, которому способствовала хорошая погода, зрители увидели проход русского войска под предводительством Петра I на шести вёсельных ялах по воде вокруг крепости, высадку солдат на берег острова, реконструкцию боя русских со шведами и бал под открытым небом с демонстрацией костюмов и танцев петровской эпохи.
Большой интерес у гостей фестиваля вызвала интерактивная зона, где реконструкторы рассказывали взрослым и детям о вооружении и снаряжении воинов русской армии конца XVII-начала XVIII века и показывали строевые приемы. Кроме того, была организована выставка предметов быта, различной утвари той эпохи.
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе фестиваля был реконструирован эпизод штурма русскими войсками шведской крепости Нотебурга в начале Северной войны.
Участниками фестиваля стали более 60-ти реконструкторов, увлеченных изучением времени петровских реформ, радикально изменивших облик России. Среди них — не только мужчины, обосновавшиеся в палаточном лагере, но и женщины, которые стали участницами Петровской ассамблеи, облачившись в красивые платья первой трети XVIII века.
«Танцевать достаточно удобно, потому что они не до конца в пол, и тем более туфли на небольшом каблучке. Поэтому ничего не сковывает, все очень удобно», — поделилась с журналистами телеканала одна из участница фестиваля.
Добавим, что организаторами фестиваля стали Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Напомним, 9 июня и в последующие дни в Санкт-Петербурге будут широко отмечать важную для России дату — 350-летие со дня рождения основателя города, императора Петра Великого. В городе состоится фестиваль цветов, дефиле духовых оркестров, петровский бал и многие другие праздничные мероприятия.