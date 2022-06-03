Севастопольские новобранцы едут на службу — фоторепортаж
3 июня 2022
/
Время чтения 1 мин
Севастопольские призывники отправились к местам прохождения военной службы 3 июня. На церемонии присутствовал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Торжественная церемония отправки состоялась на железнодорожном вокзале города.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Под звуки марша «Прощание славянки» 16 севастопольцев отправились на службу в Санкт-Петербург. Проводить их пришли родители, бабушки и дедушки, сёстры и братья, девушки, кого-то провожали уже супруги.
С напутствиями к призывникам обратились военные, общественники, родители.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Весенний призыв в Севастополе
Сегодня же из Севастополя отправляется еще одна партия новобранцев — уже в Ростов-на-Дону.
Весенний призыв в Севастополе и по всей стране стартовал 1 апреля. В этом году из города-героя на срочную службу отправятся около 500 молодых людей.