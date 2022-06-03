В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков». В экспозиции представлены иконы XIII–ХХ веков из собрания Третьяковской галереи и частных коллекций.

Выставка посвящена одному из самых почитаемых святых христианского мира Николаю Чудотворцу. На Руси святителя Николая называют «угодником» и «скорым помощником». Много храмов названы в его честь, а его образ находится в каждой церкви.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

В первом зале экспозиции расположены наиболее ранние иконы, относящиеся к IV–V векам. Реставраторы обнаружили, что иконы много раз переписывались и новый слой живописи наносился поверх предыдущего.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец. XIV век. Ярославль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Богоматерь Одигитрия. Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя икона. 2-я половина XVI века. Средняя Русь

«Основной текст сложился в IX столетии и повествует о рождении Николая в Патаре и крещении, когда младенец сам стоял в купели, об обучении грамоте, рукоположении в священный сан, исцелении больных и изгнании бесов, о спасении невинно осужденных от казни, утопающих в море — от гибели, нищих девиц — от бесчестия, а также о преставлении Николая и его многочисленных посмертных чудесах. Вопреки представлению о «стандартном» наборе и порядке чтения клейм, житийные циклы большинства икон святого Николая оказываются неповторимыми», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва. Оружейная палата

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Около XVIII. Москва (фрагмент)

За оригинальными иконографическими программами в каждом случае стоит особый замысел, что наглядно демонстрируют иконы из села Мелётово недалеко от Пскова, из коломенского храма Иоанна Богослова, Введенской церкви в Ростове Великом и Николо-Угрешского монастыря. Интересно, что в русских памятниках с конца XIV века часто изображается перенесение мощей святителя Николая из города Миры Ликийские в Бари, в честь которого на Руси был установлен особый праздник, а также так называемые русские чудеса: например, спасение утонувшего в Днепре младенца, которого взмолившиеся Николе родители обнаружили в соборе Святой Софии целым и невредимым, рассказала куратор выставки Елена Саенкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Елена Саенкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Разделы выставки воспроизводят чудотворные образы святителя Николая, сыгравшие заметную роль в русской истории и культуре: иконы Николы Зарайского и Николы Великорецкого, а также древнюю статую Николы Можайского. На выставке представлены резные и живописные реплики скульптуры XIV века, которая хранится в Сокровищнице Третьяковской галереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Никола Великорецкий (поясной). XVII век. Государственная Третьяковская галерея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Никола. Конец XV — начало XVI века. Государственная Третьяковская галерея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец и Иоанн Предтеча. Тихон Филатьев. 1691

Выставку завершает раздел, где показаны образы Николая Чудотворца из собрания старообрядцев. Ряд представленных на выставке произведений экспонируется впервые.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец. XVIII век

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–XX веков»

Выставка проходит с 3 июня по 28 августа 2022 года в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, дом 12.