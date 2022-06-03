На «Сибур Арене» Санкт-Петербурга прошёл шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между баскетбольными командами «Зенит» и ЦСКА. Матч завершился со счётом 82:63 в пользу петербуржцев.

Дарья Драй ИА REGNUM
Василий Герелло перед началом матча финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу

«Зенит» выиграл шестой матч серии против ЦСКА, таким образом счёт в серии сравнялся до 3-3. Самым результативным игроком встречи был признан форвард «Зенита» Джордан Мики — он набрал 17 очков.

«Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы. Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.

Решающий седьмой матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 5 июня в ДС «Мегаспорт» (Москва).

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Сергей Карасаев и игрок ПБК ЦСКА Никита Курбанов
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанат ПБК ЦСКА
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Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов
Дарья Драй ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игроки ПБК ЦСКА Алексей Швед и Семен Антонов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Дарья Драй ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков радуется победе в матче
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд радуется победе в матче

«Зенит» — ЦСКА: 82-63 (+19)

З: Лойд (9 +9 передач), Бакнер (2), Карасёв (9), Мики (17 + 6 подборов), Картер (6) — старт; Фридзон (6), Пойтресс (8 + 8 подборов), Бэрон (11), Захаров (6), Зубков (3), Моня (1), Вяльцев (не выходил).

Ц: Уэйр (9), Милутинов (14 + 8 подборов), Антонов (10), Швед (14 + 6 подборов + 5 передач), Курбанов (3 подбора) — старт; Колесников (не выходил), Хоменко (отыграл 2 минуты), Фримен (5), Ухов (2), Клайберн (9), Лопатин (отыграл 2 минуты), Жеребко (1 подбор).