На «Сибур Арене» Санкт-Петербурга прошёл шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между баскетбольными командами «Зенит» и ЦСКА. Матч завершился со счётом 82:63 в пользу петербуржцев.
Василий Герелло перед началом матча финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
«Зенит» выиграл шестой матч серии против ЦСКА, таким образом счёт в серии сравнялся до 3-3. Самым результативным игроком встречи был признан форвард «Зенита» Джордан Мики — он набрал 17 очков.
«Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы. Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.
Решающий седьмой матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 5 июня в ДС «Мегаспорт» (Москва).
Игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Игрок ПБК Зенит Сергей Карасаев и игрок ПБК ЦСКА Никита Курбанов
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игроки ПБК ЦСКА Алексей Швед и Семен Антонов
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков радуется победе в матче
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд радуется победе в матче
«Зенит» — ЦСКА: 82-63 (+19)
З: Лойд (9 +9 передач), Бакнер (2), Карасёв (9), Мики (17 + 6 подборов), Картер (6) — старт; Фридзон (6), Пойтресс (8 + 8 подборов), Бэрон (11), Захаров (6), Зубков (3), Моня (1), Вяльцев (не выходил).
Ц: Уэйр (9), Милутинов (14 + 8 подборов), Антонов (10), Швед (14 + 6 подборов + 5 передач), Курбанов (3 подбора) — старт; Колесников (не выходил), Хоменко (отыграл 2 минуты), Фримен (5), Ухов (2), Клайберн (9), Лопатин (отыграл 2 минуты), Жеребко (1 подбор).