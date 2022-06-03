На «Сибур Арене» Санкт-Петербурга прошёл шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между баскетбольными командами «Зенит» и ЦСКА. Матч завершился со счётом 82:63 в пользу петербуржцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Василий Герелло перед началом матча финала Единой лиги ВТБ по баскетболу

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу

«Зенит» выиграл шестой матч серии против ЦСКА, таким образом счёт в серии сравнялся до 3-3. Самым результативным игроком встречи был признан форвард «Зенита» Джордан Мики — он набрал 17 очков.

«Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы. Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.

Решающий седьмой матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 5 июня в ДС «Мегаспорт» (Москва).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Сергей Карасаев и игрок ПБК ЦСКА Никита Курбанов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат ПБК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов

Дарья Драй ИА REGNUM Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис

Дарья Драй ИА REGNUM Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис

Дарья Драй ИА REGNUM Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игроки ПБК ЦСКА Алексей Швед и Семен Антонов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд

Дарья Драй ИА REGNUM Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков радуется победе в матче

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд радуется победе в матче

«Зенит» — ЦСКА: 82-63 (+19)

З: Лойд (9 +9 передач), Бакнер (2), Карасёв (9), Мики (17 + 6 подборов), Картер (6) — старт; Фридзон (6), Пойтресс (8 + 8 подборов), Бэрон (11), Захаров (6), Зубков (3), Моня (1), Вяльцев (не выходил).

Ц: Уэйр (9), Милутинов (14 + 8 подборов), Антонов (10), Швед (14 + 6 подборов + 5 передач), Курбанов (3 подбора) — старт; Колесников (не выходил), Хоменко (отыграл 2 минуты), Фримен (5), Ухов (2), Клайберн (9), Лопатин (отыграл 2 минуты), Жеребко (1 подбор).