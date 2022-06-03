В Ставропольском крае начался сбор садовой земляники. По данным министерства сельского хозяйства края, в этом году ягодоводы рассчитывают получить 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года.

Денис Абрамов ИА REGNUM Поля садовой земляники на Ставрополье

На Ставрополье в промышленных масштабах выращивают в основном клубнику и крупноплодную землянику в открытом грунте. Сегодня земляника открытого грунта занимает 117 га полей — около 90% всей земли, отведенной под ягодные насаждения. Выращиванием ягод в крае занимаются 11 хозяйств, из них 6 — крестьянко-фермерские.

Денис Абрамов ИА REGNUM Поля садовой земляники на Ставрополье

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Клубника

Денис Абрамов ИА REGNUM Клубника

В 2021 году с площади 82 га собрано 885,6 тонны земляники, в том числе 600 тонн земляники защищенного грунта. В 2021 году из краевого бюджета на ягодоводство, в частности на закладку ягод и работы по уходу, было выделено 4 млн рублей, возмещено 70% затрат.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

«Растет объем самой господдержки: если в 2021 году на закладку ягод и уходные работы минсельхозом края было выделено 4 млн рублей, то в 2022 году — уже 6 млн рублей. А на ближайшую перспективу, при поддержке губернатора Владимира Владимирова, мы прорабатываем возможность пятикратного увеличения объема субсидии», — отметил первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников.

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Клубника

Денис Абрамов ИА REGNUM Сбор клубники

Недалеко от Пятигорска на 10 гектарах клубнику четырех сортов выращивают в ООО «Новозаведенное». Средняя урожайность составляет порядка 10 тон с гектара. Рассаду закупают в краснодарском питомнике, гербициды не применяются прополка ведется вручную. Вся собираемая ягода реализуется на Кавказских Минеральных Водах.

Денис Абрамов ИА REGNUM Урожай клубники

Денис Абрамов ИА REGNUM Бригада сборщиков

Денис Абрамов ИА REGNUM Антон Мячин

По словам главного агронома хозяйства Антона Мячина,главное преимущество клубники для сельхозпроизводителя — это «быстрые деньги»: сегодня собрали — завтра все раскупили, ягода не хранится. Минус в том, что ягода нежная требует большого количества ручного труда: это и посадка, и прополка, и сбор, механизация минимальна.