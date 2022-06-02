1 июня на сцене джаз-клуба Алексея Козлова свой новый мини-альбом Foggy Forest представил столичный ансамбль Masala Quartet. Корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем раскрытия нового русского джаза, остающегося неизвестным для СМИ.

Иван Коновалов ИА REGNUM Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова

Клуб Алексея Козлова встречает посетителей помпезной роскошью интерьера, присущей скорее литературным произведениям XIX века, чем современному облику улицы Маросейка. В последние годы она ассоциируется с шумной жизнью вечерней столицы, но никак не с тем местом, где уже десятилетие прогрессирует сцена русского джаза.

Иван Коновалов ИА REGNUM Джаз-клуб Алексея Козлова

Иван Коновалов ИА REGNUM Джаз-клуб Алексея Козлова

Иван Коновалов ИА REGNUM Джаз-клуба Алексея Козлова

Иван Коновалов ИА REGNUM Джаз-клуб Алексея Козлова

Masala Quartet — молодой представитель отечественной школы джаза. В их музыке равное внимание уделяется жанровым экспериментам, заигрыванию со стандартами и импровизационному подходу к живым выступлениям. Как со сцены заявил тенор-саксофонист Алексей Сухов, каждый концерт группы особенный, ведь их произведения, чем дальше они отходят от момента релиза во временной ленте, обрастают новыми деталями.

Иван Коновалов ИА REGNUM Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова

Иван Коновалов ИА REGNUM Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова

Иван Коновалов ИА REGNUM Джаз-клуб Алексея Козлова

Иван Коновалов ИА REGNUM Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова

Иван Коновалов ИА REGNUM Концерт группы Masala Quartet в джаз-клубе Алексея Козлова

Минувшим вечером состоялась презентация мини-альбома Foggy Forest, цифровой релиз которого увидел свет 27 мая. Музыканты выделили вечеру в клубе Алексея Козлова одну из своих программ, которую они называют «лунной». Она включает в себя репертуар в стилистике современного джаза, фанка, хип-хопа, фри-джаза и фьюжна. Однако ее особенной деталью является состав: в программе Moon на ударных выступает Петр Ившин — один из лучших российских барабанщиков. Именно его композиторским подходом, стремящимся к свободной импровизации, проводится линия между репертуаром Masala Moon Quartet и Masala Sun Quartet.

Скриншот из социальных сетей Джаз-ансамбль Masala Quartet

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В музыке Masala Quartet, еще на дебютном студийном альбоме Stories From Masala 2020 года, прослеживается влияние Майлза Дэвиса, трио Ахмада Джамаала и современной британской сцены, отличающееся концентрацией на ритме. Это и формирует новое поколение музыкантов. Создать новый жанр, привязанный к географическому происхождению в России, пока не является возможным. Однако впитать лучшее из западной сцены и продемонстрировать свое мастерство — это то, к чему сейчас идут как российские музыканты, так и слушатели. А Masala Quartet является только одним примером из тысячи, к которому русский джаз успел подойти.