Столицу Кабардино-Балкарии Нальчик украсили баннеры с изображением восьмилетнего мальчика Алёши из Белгородской области, который стал еще одним символом поддержки Вооружённых сил Российской Федерации.

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Работайте, ребята

Баннеры установили по инициативе главы КБР Казбека Кокова. Эскиз был специально разработан дизайнером Центра управления регионом.

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Баннер с мальчиком Алёшей на улицах Нальчика

Алёша из села Весёлая Лопань Белгородской области на протяжении двух месяцев встречает колонны российских военных, направляющихся в Донбасс. Видео с мальчиком, опубликованное в социальных сетях, стало популярным. В знак благодарности военные подарили мальчику армейский жетон, на котором изобразили его рядом с танком. На обратной стороне подарка добавили надпись «Спасибо, Лёша».