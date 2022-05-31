Состояние первичного звена здравоохранения на протяжении нескольких лет остаётся одной из острейших проблем в России. Ещё в 2019 году во многих регионах поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории находились в крайне плачевном состоянии, чтобы было отмечено руководством страны. На Ставрополье в целях укрепления первичного звена здравоохранения активно занялись модернизацией амбулаторий и ФАПов. Один из примеров — Кочубеевская районная больница, в которой побывал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница»

Александр Погожев ИА REGNUM Корпус кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи. Кочубеевский район, Ставропольский край

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница»

В рамках масштабного ремонта обновился не только внешний вид лечебного учреждения. Больничные коридоры теперь светлые и просторные, в кабинетах установлены подходящие светильники. В целом созданы благоприятные условия работы для персонала, что, безусловно, позволило повысить качество оказываемой пациентам помощи.

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы

«Задача медиков — выявить заболевание как можно раньше, чтобы своевременно направить пациента на лечение. В медучреждениях обновляют оснащение параклинических отделений, меняется аналоговое оборудование на современное цифровое — это флюорограф, томограф, рентгенаппарат, аппарат УЗИ. Появляются новые лаборатории, что существенно позволяет обосновать выводы при сомнительных симптомах. В совокупности такое обновление позволяет создать грамотную маршрутизацию пациента в краевые лечебные учреждения со всеми сопутствующими справками и результатами анализов», — отмечает главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ» Вадим Беляйкин.

Александр Погожев ИА REGNUM Вадим Беляйкин, главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница»

В 2021 году в рамках краевой программы по укреплению первичной медико-санитарной помощи больница в селе Кочубеевском получила на ремонт основного корпуса 52 млн рублей. В 2022 году выделено 15,8 млн рублей на завершение ремонтно-строительных работ второго корпуса двухэтажной поликлиники.

Александр Погожев ИА REGNUM ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница»

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонтные работы в здании поликлиники кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Вадим Беляйкин, главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница»

Александр Погожев ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи. Кочубеевский район, Ставропольский край

«Часть средств была сэкономлена и закроет те проблемные места, которые ещё не успели охватить. Мы сделаем удобные места для детских колясок и организуем места для мам с детками. Чтобы им было комфортно и безопасно в поликлинике. Мы в прошлом году взяли на работу десять врачей, и ещё столько же должны прийти в этом году. У нас врачами больница укомплектована на 80%, средним медицинским персоналом на 86%. По программе земский доктор у нас будет устроено пять врачей», — продолжает Беляйкин.

Александр Погожев ИА REGNUM Главный корпус поликлиники

Александр Погожев ИА REGNUM Посетитель берет талон на прием к врачу

Александр Погожев ИА REGNUM Здание поликлиники ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» после ремонта

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник регистратуры

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник регистратуры принимает пациента

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники кочубеевской районной больницы

Александр Погожев ИА REGNUM Здание поликлиники ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» после ремонта

Александр Погожев ИА REGNUM Здание поликлиники ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» после ремонта

Александр Погожев ИА REGNUM Главный корпус поликлиники

Также в Кочубеевском районе в селе Ивановское масштабный ремонт идёт в местной участковой больнице. Ремонт амбулатории, который начали в рамках реализации национального проекта по модернизации и оптимизации первичного медицинского звена в мае 2021 года, закончился в конце февраля 2022 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт в здании участковой больницы в селе Ивановское

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники участковой больницы в селе Ивановское

«Больнице уже более 50 лет, здесь проводился косметический ремонт, проводились технические работы, но капитального ремонта не было. До ремонта кровля поликлиники дала течь, здание частично разрушалось. Сейчас в кабинетах светло, чисто, тепло. Жители довольны. Отремонтирована лаборатория, лаборант теперь работает в комфортных условиях. Отремонтировали педиатрический кабинет, физиокабинет», — делится заведующая лечебной амбулаторией в станице Новотроицкая Юлия Хренова.

Александр Погожев ИА REGNUM Территория врачебной амбулатории в станице Новотроицкая

Александр Погожев ИА REGNUM Регистратура амбулатории

Александр Погожев ИА REGNUM Юлия Хренова, заведующая врачебной амбулаторией в станице Новотроицкая

На время ремонта работа биохимической лаборатории продолжалась. В клинической лаборатории исследования продолжились только после ремонта.

В будни население принимает врач-терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог, есть физиотерапевтический кабинет. По выходным в амбулаторию приезжают узкие специалисты — невролог, окулист.

Александр Погожев ИА REGNUM Измерение давления

Александр Погожев ИА REGNUM Юлия Хренова, заведующая врачебной амбулаторией в станице Новотроицкая

Александр Погожев ИА REGNUM Вера Тимофеева, медицинская сестра

Больница обслуживает 7500 жителей станицы, 1367 из них — дети. «Дети в пандемию болели не сильно, обошлись без пневмоний. Болели в основном вирусными инфекциями без осложнений и обошлись амбулаторным лечением. Мы пережили и пандемию, и ремонт. Сейчас у нас стало тепло, раньше в помещении было холодно. Для детей появилась раздевалка, теперь дети не замерзнут. Деток до года посещаем на дому, постоянно наблюдаем. Хожу в школу, делаю прививки, проводим медосмотр», — говорит терапевт амбулатории.

Александр Погожев ИА REGNUM Педиатрический кабинет

Александр Погожев ИА REGNUM Вера Буханцова, медицинская сестра

В амбулатории также есть дневной стационар на десять коек. Персонал работает в две смены.

Александр Погожев ИА REGNUM Амбулатория после ремонта

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка к процедурам

Александр Погожев ИА REGNUM Процедурный кабинет

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник амбулатории

«Позвоночник беспокоит, колени, мы старенькие уже. Врач назначил физиотерапию, очень довольна лечением. Врачи встречают дружелюбно, никогда не скажут слова грубого, всегда к нам очень вежливо относятся. Сейчас сделали отдельные кабинки, стало хорошо, комфортно», — говорит жительница станицы Новотроицкой Людмила Семенина.

Александр Погожев ИА REGNUM Физиотерапевтический кабинет

Александр Погожев ИА REGNUM Физиотерапевтический кабинет

Александр Погожев ИА REGNUM Галина Ряполова, медсестра

Александр Погожев ИА REGNUM Стоматологический кабинет

Александр Погожев ИА REGNUM Стоматологический кабинет

Александр Погожев ИА REGNUM Стойка для измерения роста

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники

«Я первый раз зашла в новую больницу. Внешне она изменилась, абсолютно другой корпус стал. Даже дышится легче, смотришь — и радостно. С моей бронхиальной астмой внутри прямо полной грудью хочется вдохнуть, так свежо и просторно. Я растрогана до слёз и рада, что в станице пациенты будут лечиться как люди», — говорит пациентка на приёме у врача.