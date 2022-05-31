В регионах России молодежь пополняет ряды движения «Юнармия». Все больше школьников вступают в организацию, чтобы расширить свой кругозор, добиться желаемых успехов в творчестве, посетить разные уголки страны и съездить в летний лагерь. «Юнармия» дает такую возможность всем желающим, кто старается в учебе, активен в общественной жизни и спорте.

30 мая в станице Новомарьевской прошла церемония вступления в ряды «Юнармии», на которой во время торжественного построения новобранцы прочитали клятву и получили значки юнармейцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники организации крепят флаг «Юнармии»

Александр Погожев ИА REGNUM Значки для юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Родители фотографируют своих детей

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка к построению юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Марина Алексеевна Портнова, руководитель движения в станице Новомарьевской

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы выходят на построение

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы выходят на построение

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы выходят на построение

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы выходят на построение

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Торжественная церемония поднятия государственного флага России

Александр Погожев ИА REGNUM Торжественная церемония поднятия государственного флага России

Александр Погожев ИА REGNUM Торжественная церемония поднятия государственного флага России

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

«Юнармия» как пионерия. Движение расширило и вдохнуло новую жизнь в эту стезю. В Ставропольском крае движение имеет благодатную почву. У нас сохранилось 5 постов, там и до создания движения молодежи прививались патриотические чувства. Школьники стояли в карауле, учились оказывать помощь. Сейчас организация дала больше возможностей творчески развиваться. «Юнармия» — это не только военная муштра и военно-прикладные виды спорта. Это развитие по разным направлениям: спорт, творчество, киберспорт, интеллектуальные технологии. Каждый юнармеец выбирает то, что ему интересно. Также проводятся конкурсные отборы. Ребенок может выиграть в любой момент поездку в тематическую смену, которая ему интересна. Таких всероссийских центра три: «Смена», «Орленок», «Артек», — говорит Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Павел Нагобидиянс, директор детско-юношеского центра «Пост №1», начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Шпаковского муниципального округа Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Родители и односельчане молодых юнармейцев

Идейный вдохновитель создания организации — министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Движение начало свое существование с 28 мая 2016 года, когда был подписан устав организации. Идею также поддержали Владимир Путин и министерство обороны, общественность, благодаря такому взаимодействию движение развивается и укрепляется.

Александр Погожев ИА REGNUM Клятва юнармейца

Александр Погожев ИА REGNUM Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки

Александр Погожев ИА REGNUM Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки

Александр Погожев ИА REGNUM Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки

Александр Погожев ИА REGNUM Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки

Александр Погожев ИА REGNUM Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки

Александр Погожев ИА REGNUM Новобранцам, которые пополнили ряды «Юнармии», вручают значки

«Я вступил в «Юнармию», потому что с детства любил военную тематику, с детства мечтаю стать военным. Плюс очень много интересных конкурсов. Хотелось бы накопить на медаль юнармейской славы, хотя бы на серебро», — говорит Богдан, ученик 8-го класса.

«Мне интересно попробовать себя в военной теме и поучаствовать в разных соревнованиях. Меня привлекают поездки, знакомство с новыми людьми и разные испытания», — делится ученик по имени Данил.

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Флаги Росии и «Юнармии»

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Построение юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы строевым шагом идут на построение для общей фотографии

Александр Погожев ИА REGNUM Фотография на память

Девочки тоже стремятся оказаться в «Юнармии».

«Я захотела вступить в «Юнармию», потому что у меня папа военный, и я хочу быть чуть-чуть похожей на него, такой же дисциплинированной, сильной. Он ездит в командировки, рассказывает о разных городах, о пустыне. Мне кажется, у меня есть стремление к оружию, немного умею бинтовать. Папа сказал, что если я хочу, то должна стремиться к достижению цели и своей мечте», — рассказывает Диана, ученица новомарьевской школы.

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы общаются после построения

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармейцы общаются после построения