28 мая в выставочном центре «Крокус Сити Холл» состоялась 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала RU. TV. По заявлению самих организаторов, зрителям было представлено главное музыкальное событие весны. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие в надежде увидеть просветление на российской эстраде.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Премия телеканала началась привычно: звездные гости в неторопливом темпе, отвечая на вопросы прессы, прошлись по ковровой дорожке по пути до концертного зала. Сильнее всех отличился самый непримечательный (на фоне пестрых одеяний звезд эстрады) в своем образе гость мероприятия актер Стивен Сигал, который в сопровождении охраны посторонился лишних слов и, будто не замечая раздутой помпезности премии, пробежал мимо прессы, устремившись в зал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стивен Сигал

Остальным же было указано на околочасовую прогулку по розовой дорожке, после которой на лицах приглашенных артистов и актеров зафиксировалось выражение исполненного долга. Молодой контингент эстрады (рэпер Молодой Платон, блогер Катя Адушкина, Ваня Дмитриенко и т.д.) играл роль шута, добавлявшего мероприятию живости. А такие богатые в своем опыте, несмотря на возраст, артисты как Dava, Мот, Zivert, Niletto и Anna Asti выделяли следующую категорию гостей: музыканты, выбравшие раннюю старость и деньги в погоне за судьбами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Максима Галкина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ваня Дмитриенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Burito

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктория Дайнеко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митя Фомин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Чадов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM MARGO

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анастасия Шамара, ФЕЙГИН, DAASHA, Никита Киоссе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станислав Ярушин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Катя Адушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Настало время перемен: это видно не только по заголовкам прессы, но и по тому, что происходит в государственных кадрах, бизнесе, международных отношениях и к этому числу также стоит относить культуру. В российский политике последних 30 лет, возможно, стало принято ставить культуру на задворки важных проблем, упуская тот факт, что это влияет на массы, на умы, на молодежь.

Культурной политике времен Советского Союза стоит отдать должное: несмотря на цензуру, которой так боится современное поколение лишь заслышав термины термины «коммунизм» и «советская власть», именно она сохраняла жесткий ценз того, что потом шло в массы. Фильмы, музыка, изобразительное искусство и прочее — всё из этого проходило отбор и если не государственный, то народный, например, в случае таких исполнителей, как Владимир Высоцкий или группа «Кино». Шлак априори не мог стать частью культурной жизни советского человека, его не пропускала либо комиссия, либо глава государства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ZAUR & MEIRINKITO

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Группа «Фабрика»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елена Борщева с супругом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Погребняк

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виолетта Чиковани

Что же происходит сейчас? За долгие годы эстрада настолько отдалилась от реальности, что когда приходит момент доказать, что в культуре у нас не все потеряно, происходит провал по причине банальной неосведомленности. Русская музыка есть и будет существовать, но пока в неведении масс и только за счет тех, кто способен её увидеть и поддержать.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Красилов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Seville (Artik&Asti) и Ольга Серябкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктор Дробыш с супругой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Asti

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ксения Бородина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мари Краймбрери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Семенович

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инна Маликова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Семенович и Слава

Самопровозглашенная в своем патриотизме Русская музыкальная премия, закрывая глаза на достойные таланты отечественной сцены, на тех, про кого можно сказать «это русская музыка», потакает бессмертию героев продюсерской эстрады. Потакает тем, кто не подпускает настоящих музыкантов к массовой аудитории и предпочитает творчеству деньги.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кристина Орбакайте

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Давид Манукян

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Zivert

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Гагарина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Гагарина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хабиб

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жасмин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Galibri & Mavik

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Группа «Земляне»