Премия RU. TV разрушает национальное представление об отечественной музыке
28 мая в выставочном центре «Крокус Сити Холл» состоялась 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала RU. TV. По заявлению самих организаторов, зрителям было представлено главное музыкальное событие весны. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие в надежде увидеть просветление на российской эстраде.
Премия телеканала началась привычно: звездные гости в неторопливом темпе, отвечая на вопросы прессы, прошлись по ковровой дорожке по пути до концертного зала. Сильнее всех отличился самый непримечательный (на фоне пестрых одеяний звезд эстрады) в своем образе гость мероприятия актер Стивен Сигал, который в сопровождении охраны посторонился лишних слов и, будто не замечая раздутой помпезности премии, пробежал мимо прессы, устремившись в зал.
Остальным же было указано на околочасовую прогулку по розовой дорожке, после которой на лицах приглашенных артистов и актеров зафиксировалось выражение исполненного долга. Молодой контингент эстрады (рэпер Молодой Платон, блогер Катя Адушкина, Ваня Дмитриенко и т.д.) играл роль шута, добавлявшего мероприятию живости. А такие богатые в своем опыте, несмотря на возраст, артисты как Dava, Мот, Zivert, Niletto и Anna Asti выделяли следующую категорию гостей: музыканты, выбравшие раннюю старость и деньги в погоне за судьбами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Максима Галкина.
Настало время перемен: это видно не только по заголовкам прессы, но и по тому, что происходит в государственных кадрах, бизнесе, международных отношениях и к этому числу также стоит относить культуру. В российский политике последних 30 лет, возможно, стало принято ставить культуру на задворки важных проблем, упуская тот факт, что это влияет на массы, на умы, на молодежь.
Культурной политике времен Советского Союза стоит отдать должное: несмотря на цензуру, которой так боится современное поколение лишь заслышав термины термины «коммунизм» и «советская власть», именно она сохраняла жесткий ценз того, что потом шло в массы. Фильмы, музыка, изобразительное искусство и прочее — всё из этого проходило отбор и если не государственный, то народный, например, в случае таких исполнителей, как Владимир Высоцкий или группа «Кино». Шлак априори не мог стать частью культурной жизни советского человека, его не пропускала либо комиссия, либо глава государства.
Что же происходит сейчас? За долгие годы эстрада настолько отдалилась от реальности, что когда приходит момент доказать, что в культуре у нас не все потеряно, происходит провал по причине банальной неосведомленности. Русская музыка есть и будет существовать, но пока в неведении масс и только за счет тех, кто способен её увидеть и поддержать.
Самопровозглашенная в своем патриотизме Русская музыкальная премия, закрывая глаза на достойные таланты отечественной сцены, на тех, про кого можно сказать «это русская музыка», потакает бессмертию героев продюсерской эстрады. Потакает тем, кто не подпускает настоящих музыкантов к массовой аудитории и предпочитает творчеству деньги.