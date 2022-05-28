Юбилейный 25-й фестиваль мороженого, который впервые после двухлетнего перерыва состоялся на площади Островского в центре Санкт-Петербурга, собрал небывалое количество посетителей, передает корреспондент ИА REGNUM. Фестиваль стал одним из более чем 170 мероприятий, приуроченных ко дню рождения Санкт-Петербурга — 27 мая городу исполнилось 319 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM 25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге

В предыдущие годы фестиваль посещало более 45 тыс. человек, но, по оценке ИА REGNUM, в этом году зрителей было намного больше.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход на Фестиваль мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM 25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь за мороженым на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

В этом году горожанам представили более 150 видов мороженого от отечественных производителей со всей России. Тысячи горожан попробовали пломбир, крем-брюле, эскимо и другие десерты. А в перерывах между дегустациями посетители принимали участие в развлекательных программах.

Так, самые юные гости могли отдохнуть и пообщаться со сверстниками в интерактивной зоне с аниматорами, посетить шоу мыльных пузырей и различные конкурсы и мастер-классами, посмотреть в «Мульт-театре» лучшие российские и советские мультфильмы.

Дарья Драй ИА REGNUM 25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Покупка мороженого на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Для остальных гостей на сцене выступили вокальные, танцевальные и цирковые коллективы разных возрастов, а также кавер-группа «Немодные» и детского оркестра «ФонтанКА-BrassBand».

Дарья Драй ИА REGNUM 25-ый Фестиваль мороженого на площади Островского в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Кроме того, в рамках юбилейного фестиваля мороженого был дан старт новой интересной традиции — «Почта вкусов», с помощью которой каждый посетитель смог отправить письмо производителю мороженого со своими пожеланиями или предложениями по созданию нового вкуса любимого лакомства или дизайна упаковки. Заметим, что «Почта вкусов», это также арт-объект, стилизованный под тележку мороженого, с которым можно было сделать веселое фото любой желающий.

Дарья Драй ИА REGNUM Покупка мороженого на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Дарья Драй ИА REGNUM Покупка мороженого на Фестивале мороженого в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане едят мороженое

Помимо прочего фестиваль мороженого не остался в стороне от добрых дел. Среди многочисленных посетителей в мероприятии приняли участие воспитанники социальных учреждений города. Кроме ярких эмоций они получили сертификат на 1000 порций мороженого.