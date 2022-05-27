В условиях жесточайшего санкционного давления, которое оказывает на Россию Запад во главе с США, политическое руководство РФ ищет замену разорванным экономическим связям. Успешными можно назвать прошедшие переговоры России и Ирана. Однако всех проблем в экономических взаимоотношениях Москвы и Тегерана они не снимают. О том, какие препятствия остаются на пути дальнейшего развития сотрудничества иранского и российского бизнеса, и путях их преодоления ИА REGNUM рассказал полномочный представитель по Ирану и Ближнему Востоку Всероссийского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан Борнасун Хабиб Мохаммад.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борнасун Хабиб Мохаммад

Иран способен помочь России преодолеть последствия санкций. Что для этого нужно делать? В первую очередь стоит российским предпринимателям и властям стоит обратить внимание на опыт Ирана. За прожитые под западными санкциями уже десятки лет Иран накопил достаточный опыт противостояния им и обустройства жизни в стране. С одной стороны, страна потеряла возможность пользоваться SWIFT, но с другой стороны, за счет этого научилась развивать внутреннее производство — стала гораздо сильнее.

Много лет Россия была партнёром Ирана, и он не забудет этой помощи.

Уже сейчас на российские прилавки увеличился поток иранских фруктов, и товарооборот нужно наращивать. Бизнесмены готовы это сделать, но сталкиваются с неоправданными трудностями. Основных проблем, тормозящих дальнейшую интеграцию, три — это логистика, проволочки на таможне, непростые взаимоотношения с российскими контрагентами.

Сейчас транспортные потоки идут через транзитные страны. По моему мнению, нужно срочно менять логистические маршруты. Из-за значительных задержек на таможенных постах Азербайджана, Армении и Грузии продукция начинает портиться. Получается, что ещё в дороге иранские бизнесмены начинают нести неоправданные издержки.

Сложная логистика приводит к повышению стоимости товаров, и иранским производителям приходится работать себе в убыток. В свою очередь российские торговые площадки завышают арендные ставки, из-за этого растет стоимость товара, и он не распродается, отчего поставщики вновь терпят убытки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борнасун Хабиб Мохаммад

Власти двух стран знают, что нужно предпринять для развития экономических связей. Нужно налаживать прямое сообщение через Каспийское море из порта Энзели в Дагестан или Астрахань. Для этого необходимо создать торговый флот и построить холодильные установки для скоропортящихся грузов в российских портах. У России есть такие корабли, но также заказы на создание торговой флотилии можно будет разместить на российских и иранских судостроительных верфях, что приведет к дополнительному синергетическому эффекту.

Также необходимо развивать туристическое направление. Россия — очень красивая страна, иранцы испытывают неподдельный интерес к ней и крайне охотно будут посещать ее. Интерес проявляют и жители других стран. Нужно перестать их бояться и организовать стабильный и качественный сервис. Я знаю, что договоренности с министерством туризма Ирана есть, нужно лишь отрегулировать отрасль, например в части ценообразования. Турист из Ирана хочет знать, что он получит и за какую сумму, это должен быть аналог пакетных туров, как в Турции.

Сейчас для России остро стоит вопрос импортозамещения, и Иран может предложить России не только фрукты. Рыба, продукция металлопроката, мрамор и другие отделочные материалы, ковры и даже автомобили — это далеко не полный список.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борнасун Хабиб Мохаммад

Наши страны могли бы успешно развивать бартерные сделки. Иран и его соседи Афганистан, Ирак крайне нуждаются в поставках российского зерна. В свою очередь Иран готов стать транспортным хабом и посредником в закупках критически важного оборудования.

И, конечно, для развития сотрудничества и решения возникающих вопросов нужна структура, которая будет в постоянном режиме представлять интересы бизнеса наших стран. С моей точки зрения, в рамках краткосрочных визитов правительственных делегаций невозможно плодотворно решить весь комплекс накопившихся проблем. В России живет и работает много иранских граждан, готовых активно участвовать в диалоге между нашими странами, властям необходимо их задействовать для подготовки решений об экономическом взаимодействии с Ираном.