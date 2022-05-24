Сегодня мы читаем ежедневные сводки Минобороны о ходе специальной военной операции на Украине. Журналисты публикуют кадры разрухи, последствия боевых действий. В стране, имеющей колоссальные посевные площади, с развитым сельским хозяйством, людям приходится стоять в очередях за гуманитарной помощью, оказываемой Россией. На Донбассе за 8 лет обстрелов дети привыкли к звукам взрывов, они знаю, что делать во время прилётов. Но было и другое время. ИА REGNUM публикует фотографии из Киева, Харьковской области и Донбасса, сделанные до 2014 года. На них всё спокойно и красиво. Так должно быть и после демилитаризации и денацификации Украины.

Марина Захарова ИА REGNUM Было спокойно и ходили поезда РЖД

В Киев мы успели съездить в 2013 году, до «евромайдана». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году президент России Владимир Путин в колонке для немецкой газеты Die Zeit назвал события зимы 2014 года на Украине «антиконституционным вооруженным переворотом, который организовали США, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава».

Марина Захарова ИА REGNUM Панорама Киева с видом на Днепр, справа Родина-мать

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на Киев с высоты птичьего полёта

Марина Захарова ИА REGNUM Памятник первооснователям Киева

Марина Захарова ИА REGNUM Здание правительства Украины в Киеве

Марина Захарова ИА REGNUM Памятник княгине Ольге, установленный на Михайловской площади Киева

Марина Захарова ИА REGNUM Успенский собор Киево-Печорской лавры

Марина Захарова ИА REGNUM Большая Лаврская колокольня в Киево-Печерской лавре

Марина Захарова ИА REGNUM В Киево-Печерской лавре

Марина Захарова ИА REGNUM У Киево-Печорской лавры

Марина Захарова ИА REGNUM Весна 2013 года в Киеве

Марина Захарова ИА REGNUM Весна 2013 года в Киеве

Марина Захарова ИА REGNUM Андреевская церковь в Киеве, которая была сооружена по проекту Бартоломео Растрелли по приказу императрицы Елизаветы I в середине XVIII века.

Марина Захарова ИА REGNUM Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве

Марина Захарова ИА REGNUM Главная улица украинской столицы - Крещатик

Марина Захарова ИА REGNUM Бессарабский рынок в Киеве

Марина Захарова ИА REGNUM Фуникулер в Киеве

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Марина Захарова ИА REGNUM Парк «Пирогово»

Марина Захарова ИА REGNUM Парк «Пирогово»

Святогорье называли «Донецкой Швейцарией». Это туристический центр Донецкой области. Причём только в 2004 году Святогорская пустынь получила статус лавры. Добраться сюда можно было не только на личном транспорте, но и на автобусе или по железной дороге. Сейчас, как заявил военный эксперт Юрий Подоляка, возле Святогорского монастыря стоят войска и в лоб его взять крайне затруднительно. По его словам, российская сторона делает так, чтобы избежать в лавре разрушений.

Марина Захарова ИА REGNUM Свято-Успенская Святогорская Лавра в Донецкой области

Марина Захарова ИА REGNUM Река Северский Донец у Святогорска. Донецкая область

В 2012 году довелось побывать в населенном пункте Красный луч — довольно крупном шахтёрском городе в Донецкой области. Тогда там жили родственники, которые позже в числе беженцев перебрались в Россию. В 2014 году город был освобожден ополченцами ДНР.

Ещё в феврале 2022 года советник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил о том, что Народная милиция ЛНР взяла под контроль посёлок Станица Луганская и город Счастье, которые расположены у реки Северский Донец.

Марина Захарова ИА REGNUM Луганская область до 2014 года

Марина Захарова ИА REGNUM На железнодорожном переезде. Луганская область, где в 2022 году киевские нацисты оказывали сопротивление

Марина Захарова ИА REGNUM При подъезде к населенному пункту Счастье. Луганская область

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на реку Северский Донец у населенного пункта Счастье. Луганская область

Марина Захарова ИА REGNUM Река Северский Донец в Луганской области

Марина Захарова ИА REGNUM Рыбаки

Марина Захарова ИА REGNUM Река Северский Донец, по дороге из Луганска

Наконец, Харьковская область, моя боль, там похоронены многие родственники, в том числе дед — участник Великой Отечественной войны. С этими местами связано детство, туда ведут корни. Теперь ежедневно приходят сообщения от Росгвардии об уничтожении орудий украинских националистов в Харьковской области, о разминировании мостов, обнаружении скрытых позиций и схронов с вооружением ВСУ и нацформирований. Российские военные благоустраивают захоронения фронтовиков и восстанавливают памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, потому что киевскому режиму не нужна и не важна эта память о мёртвых, да, как оказалось, и о живых они не думают.

Марина Захарова ИА REGNUM Вид на реку Оскол в Двуречанском районе Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Река Оскол в Двуречанском районе Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Меловые горы в Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Меловые горы в Харьковской области напротив реки Оскол

Марина Захарова ИА REGNUM Меловые горы в Харьковской области. Вид со стороны реки Оскол

Марина Захарова ИА REGNUM Двуречанский район Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Меловые горы в Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Двуречанский район Харьковской области

Марина Захарова ИА REGNUM Украина до 2014 года