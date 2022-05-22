21 мая в школах Южно-Сахалинска прозвучали последние звонки. Для выпускников прошли традиционные праздничные линейки.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

В этом году в Южно-Сахалинске 11-й класс заканчивают 1347 выпускников, а 9-й класс — 2400. С завершением школьного пути ребят поздравили педагоги и родители, а также депутаты, представители администрации Южно-Сахалинска и департамента образования города.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

С важным событием ребят поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города посетил торжественные линейки в гимназиях №2 и №3.

«Уважаемые выпускники, дорогие ребята! Сегодняшний день очень волнительный для всех, но прежде всего для вас. Вы находитесь на важном жизненном рубеже. Впереди экзамены. Вы определяете, где будете учиться. Мы очень гордимся вами, вашими успехами и победами», — сказал Сергей Надсадин.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

Николай Михальченко ИА REGNUM Последний звонок в гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска.

26 мая школьники сдадут экзамены по географии, литературе и химии, по русскому языку и математике — с 30 мая по 3 июня. Выпускные вечера в Южно-Сахалинске пройдут 18 июня.