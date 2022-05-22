Участниками акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге стали 105 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Вечером 21 мая и в ночь на 22 мая, вплоть до шести часов утра, их посетили более 30 тыс. человек, а суммарное количество посещений превысило 90 тысяч, сообщили организаторы акции. Все ночные музейные программы были посвящены общей теме — «Точка отсчёта»

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад во время акции «Ночь музеев»

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в трех локациях, которые были доступны в рамках «Ночи музеев». Ими стали программа Русского музея в Летнем саду, которую выбрали более 4,5 тыс. посетителей, Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга (около 6 тыс. посетителей).

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленные в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Сад Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Как отмечают организаторы, самыми посещаемыми местами стали Большой зал Филармонии им. Д. Д. Шостаковича и Артиллерийский музей, привлекшие по 10 тыс. человек. Тем не менее, самыми востребованными точками у гостей «Ночи музеев» оказались небольшие музеи. Ведь электронные билеты на их посещение в рамках акции были раскуплены на все сеансы в первые же дни продажи.

Дарья Драй ИА REGNUM Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Сад Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

«Ночь музеев» проходит в Санкт-Петербурге уже 15 лет, и мы рады, что интерес к проекту не ослабевает. Музеям города есть, что показать и рассказать, а петербуржцы готовы слушать экскурсии всю ночь, делиться хорошим настроением и с понимаем относятся к тому, что музеи работают в условиях ограничений», — отметила куратор «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге Наталия Яблонская.

Дарья Драй ИА REGNUM Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Дарья Драй ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»

Записи онлайн-трансляций и другие видеоматериалы «Ночи музеев» в Петербурге доступны здесь.