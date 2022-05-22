Акции «Ночь в музее» состоялась в Севастополе 21 мая. В этом году в рамках акции в городе-герое можно было посетить 18 различных площадок. Большинство из них собрало настоящий аншлаг. Фотокорреспондент ИА REGNUM успел побывать на нескольких из них, несмотря на длинные очереди из желающих приобщиться к культуре.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вход в музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей «Подземный Севастополь»

Ещё один популярный у севастопольцев и гостей города-героя музей — «Музей Черноморского флота». Его экспозиция рассказывает об истории флота от основания до наших дней.

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей Черноморского флота

Музей-заповедник «Херсонес» традиционно является одной из основных площадок акции «Ночь музеев». В этом году мероприятия приурочили к трем датам: 130 лет со дня основания музея, 195 лет с начала раскопок и 175 лет со дня рождения К. К. Косцюшко-Валюжинича, ставшего создателем и первым директором «Склада местных древностей». Помимо экскурсий, гостям «Херсонеса» предложили участие в мастер-классах, а также театрализованные представления и даже световое шоу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Отметим, что Севастополь впервые присоединился к проекту «Ночь музеев» в 2011 году. В 2021 году в рамках акции музеи Севастополя посетили более 41 тысячи человек.